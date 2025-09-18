Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
TEKNOFEST ikinci gününde! Festival büyük ilgi görüyor

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı TEKNOFEST ikinci gününde Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. İlk gün olduğu gibi ikinci günde de yoğun ilgi göre TEKNOFEST, yarışmalardan hava gösterilerine kadar birçok etkinliğe sahne oluyor. Havacılık, uzay ve teknoloji festivalinin ikinci günü heyecan dolu aktiviteleriyle büyüleyecek.

18.09.2025 11:45

TÜRKİYE GAZETESİ STANDINA YOĞUN İLGİ 

Türkiye Gazetesi, TEKNOFEST 2025’te M-08 numaralı standında ziyaretçilerini ağırlıyor. 

18.09.2025 11:38

ATAK HELİKOPTERİNDEN GÖSTERİ UÇUŞU 

T-129 Atak Helikopteri, TEKNOFEST İstanbul’da gösteri uçuşu gerçekleştiriyor

18.09.2025 10:00

TEKNOFEST İKİNCİ GÜNÜNDE 

11 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlayan TEKNOFEST, miniklerden gençlere, ailelerden teknoloji tutkunlarına kadar her yaşa hitap eden aktivitelere ev sahipliği yapıyor. Festivalde, hava gösterileri, konserler, sahne gösterileri, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları, TEKNOFEST Zaman Tüneli, milli deniz, kara ve hava araçları sergisinin yanı sıra öğrencilere özel ilk uçuş deneyim fırsatı sunuluyor.

Festivalde, hava gösterileri, konserler, sahne gösterileri, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları, TEKNOFEST Zaman Tüneli, milli deniz, kara ve hava araçları sergisinin yanı sıra öğrencilere özel ilk uçuş deneyim fırsatı sunuluyor.

18.09.2025 09:00

TEKNOFEST'İN İLK GÜNÜNDE NELER OLDU?

Yerli ve milli teknolojilerin sergilendiği stantlar ilgi odağı olurken TUSAŞ tarafından geliştirilen yeni nesil eğitim uçağı HÜRKUŞ ve SOLOTÜRK özel gösterileriyle izleyicileri büyüledi. TÜRGEV öğrencilerin geliştirdiği kodlama projelerini TEKNOFEST'te büyük ilgi gördü. Ayrıca İstanbul'da "akıllı tarım" teknolojileriyle öne çıkan Tarım Teknolojileri Kümelenmesi'ni (TÜME), savunmadan medyaya siyasetten teknolojiye pek çok alanın üst düzey temsilcileri ziyaret etti.

