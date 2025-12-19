Gastronomi platformu Taste Atlas, kullanıcı puanlarıyla oluşturduğu "Türkiye'nin en kötü yemekleri" listesini yayımladı. Listede Gaziantep mutfağının geleneksel lezzetlerinden Antep usulü mıcırık aşı, altıncı sırada yer aldı. Ancak bu durum Gaziantepliler tarafından büyük tepki topladı.

"KÖTÜ DENMESİ MÜMKÜN DEĞİL" Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Şiveydiz Restoran'da usta olarak çalışan Şengül Şimşek, kuru patlıcan, kuru biber, soğan, sarımsak, biber salçası ve pirinçle yapılan bu yemeğin Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana sofralarda yer aldığını, özellikle kış aylarında sağlıklı ve sevilen bir ev yemeği olduğunu vurgulayarak, "Bu yemeğe kötü denmesi mümkün değil" dedi.

Şimşek, “Mıcırık aşı, Gaziantep'te savaş yıllarında yokluk içinde annelerimizin patlıcanı israf etmeden değerlendirmek için yaptığı bir yemektir. Patlıcanın uç kısmıyla ayrı, baş kısmıyla ayrı yemekler hazırlanarak mutfak kültürümüz zenginleştirilmiştir. Bu yönüyle Mıcırık, üretkenliğin ve mutfak zekâsının bir ürünüdür. Doğal bir sebze yemeğidir ve Gaziantep mutfağının kıymetli bir parçasıdır" diye konuştu.

Gaziantepli Ayşe Kürek de listede oy kullanan vatandaşları usta ellerden çıkan mıcırık aşını tatmaya davet etti.

"GELECEK NESİLLERE AKTARMALIYIZ" Şimşek, "Mıcırık, pahalı ya da ulaşılması zor bir yemek değildir. Her evde bulunan malzemelerle yapılır ve yaklaşık 10 gün süren bir hazırlık sürecinin ardından sofralara gelir. Bu yemeği çocuklarımıza sevdirmeli, kültürümüzü gelecek nesillere aktarmalıyız.” ifadelerinde bulundu.

