Süper Lig'in 16'ncı haftasında konuk ettiği Göztepe'ye 1-0 yenilen Gaziantep FK'de teknik direktör Burak Yılmaz, görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Çok konuşulan ayrılıktan sadece 4 gün sonra Başkan Memik Yılmaz tarafından yapılan açıklamada, 40 yaşındaki teknik adamın görevine geri döneceği belirtildi.

Gaziantep FK, 14 Aralık'ta Göztepe'ye 1-0 mağlup olmuş, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada "2 hafta sonra görevi bırakacağım" diyen teknik direktör Burak Yılmaz, devre arasını beklemeden bir gün sonra istifa etmişti. 15 Aralık'ta kulüpten ayrılan ve şehri terk eden Yılmaz, 4 gün sonra dikkat çeken bir karara imza attı.

"AİLE İÇİNDE YAŞANAN BİR DURUMDU, TATLIYA BAĞLANDI"

Genç çalıştırıcının, kırmızı-siyahlı ekipteki göreve geri döndüğünü açıklandı. Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, "Burak Yılmaz, kulüpte yatıp kalkıyor. Eşi ve çocukları burada değil, Celal Doğan zamanından kalma bir yerde gel de yaşa, o da insan nihayetinde. Son maçlardaki skorlar eklenince doğal olarak morali bozuldu. Birkaç gün uzaklaşıp kafasını dinledi. Yeniden görevinin başında olacak. Burada olsaydım iş bu noktaya kadar gelmezdi. Aile içinde yaşanan bir durumdu, tatlıya bağlandı" ifadelerini kullandı.

Memik Yılmaz - Burak Yılmaz

"YENİDEN ANLAŞMA SAĞLANDI"

Kulübün "Kaldığımız yerden devam, Gaziantep Yılmaz" başlıklı sostal medya paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

İmza attığı günden bu yana kulübümüzde büyük bir özveriyle çalışan ve takımımızın başında oldukça başarılı bir performans sergileyen teknik direktör Burak Yılmaz ile kısa bir ayrılığın ardından yeniden anlaşmaya varılmıştır. Sayın Burak Yılmaz ve ekibine, bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında süre gelen başarılarının devamını diliyoruz.

14 MAÇTA 6 GALİBİYET

Süper Lig 2025-2026 sezonuna İsmet Taşdemir yönetiminde başlayan Gaziantep FK, ilk 2 maçtaki kötü sonuçların ardından 19 Ağustos 2025'te teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz'ı getirdi. Gaziantep temsilcisinde görevde kaldığı 118 günde 14 lig maçına çıkan Yılmaz, bu süreçte 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

