Önceki gün sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Gaziantep FK'da teknik direktör Burak Yılmaz istifa etti.

Yılmaz dünkü maç sonrası yaptığı açıklamada kupadaki Çaykur Rizespor ve Süper Lig'deki Başakşehir maçı sonrası takımdan ayrılacağını bildirmişti.

Şahsına yönelik tepkilere isyan eden Burak Yılmaz şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben burada her şeyle mücadele eden, tesislerde kalan, ekibimle birlikte her şeyi yapan bir hoca olarak bugün kulübenin arkasından küfür yemeyi hak etmedim. 7 tane ilk 11 oyuncumuzun olmadığı yerde karşıdan 'Burak Hoca, neden oynamıyor bu takım?' denmesini hak etmedim. Önümüzde iki tane maç var. Allah'ın izniyle hem kupada Rize'yi hem de Başakşehir maçında galip geleceğiz. Ondan sonra da helalleşeceğiz."