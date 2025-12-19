Haber alamadığı arkadaşını uygulamadan takip etti! Çalılıklarda cesedini buldu
Kocaeli'de genç kadın, haber alamadığı erkek arkadaşını 'konum bulma' uygulamasından takip etti. Genç kız, arkadaşını çalılık alanda başından vurulmuş halde ölü buldu.
- Kocaeli Gölcük'te 31 yaşındaki Batuhan Aşoğlu ölü bulundu.
- Kız arkadaşı, kendisine ulaşamayınca konum takip uygulamasıyla yerini tespit etti.
- Aşoğlu'nun cansız bedeni, yeşillik alanda çalılıkların arasında bulundu.
- Olay yerinde yapılan incelemede başından tabancayla vurulduğu ve silahın yanında olduğu belirlendi.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kocaeli Gölcük'te saat 14.00 sıralarında iddiaya göre, Batuhan Aşoğlu (31) ile kahvaltı yapmak üzere sözleşen ancak kendisine bir türlü ulaşamayan kız arkadaşı durumdan şüphelendi.
KONUMUNU TAKİP ETTİ
Erkek arkadaşının telefonuna cevap vermemesi üzerine cep telefonundaki konum takip uygulamasını kullanan genç kadın, sinyalin Köroğlu Caddesi'ndeki yeşillik alanı göstermesi üzerine bölgeye gitti. Çalılıkların arasında Aşoğlu'nu hareketsiz halde bulan kız arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aşoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerde, Aşaoğlu'nun başından tabancayla vurulduğu ve silahın da yanında olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.