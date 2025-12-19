Kocaeli'de genç kadın, haber alamadığı erkek arkadaşını 'konum bulma' uygulamasından takip etti. Genç kız, arkadaşını çalılık alanda başından vurulmuş halde ölü buldu.

Kocaeli Gölcük'te saat 14.00 sıralarında iddiaya göre, Batuhan Aşoğlu (31) ile kahvaltı yapmak üzere sözleşen ancak kendisine bir türlü ulaşamayan kız arkadaşı durumdan şüphelendi.

KONUMUNU TAKİP ETTİ

Erkek arkadaşının telefonuna cevap vermemesi üzerine cep telefonundaki konum takip uygulamasını kullanan genç kadın, sinyalin Köroğlu Caddesi'ndeki yeşillik alanı göstermesi üzerine bölgeye gitti. Çalılıkların arasında Aşoğlu'nu hareketsiz halde bulan kız arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Haber alamadığı arkadaşını uygulamadan takip etti! Çalılıklarda cesedini buldu

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aşoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerde, Aşaoğlu'nun başından tabancayla vurulduğu ve silahın da yanında olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

