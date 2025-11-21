Google, Turkcell ile 1 milyar dolarlık veri merkezi anlaşmasının ardından Türkiye’ye 2 milyar dolar daha yatırım yapacağını duyurdu. Türkiye’de yapay zekâ ve veri merkezi yatırımlarının 2030 yılına kadar 30 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

ÖMER TEMÜR - Turkcell ile hiper ölçekli veri merkezi için anlaşmaya varan Google Cloud, Türkiye’ye 10 yıllık dönemde 2 milyar dolar daha yatırım yapacağını açıkladı. Turkcell’in 1 milyar dolar yatırım planıyla toplam yatırım miktarı 3 milyar dolara ulaşacak. Google Cloud Day’de konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Turkcell’in 1 milyar dolar yatırım yapmayı planlarken, Google Cloud’un 2 milyar dolar yatırım yapacak olması ülkemiz açısından memnuniyet verici. Bu diğer yatırımları da tetikleyecek” dedi. Google Cloud ve Turkcell arasındaki iş birliğinin Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunu daha da hızlandıracağına dikkat çeken Yılmaz, “Bu adım, küresel teknoloji liderlerinin ekonomimizin gücüne, yenilik kapasitesine ve büyüme potansiyeline duyduğu güveni yansıtıyor. Gelişmiş veri altyapısı ve yeni nesil bulut teknolojilerinin ekosistemimize entegrasyonu; kamu ve özel sektörde verimliliği artıracak, inovasyonu güçlendirecek ve uzun vadeli vizyonumuz olan Türkiye’yi bölgesel bir teknoloji ve bağlantı merkezi konumuna taşıyacaktır” ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise 2030’a dek 10 milyar dolar yapay zekâ ve veri merkezi yatırımı hayata geçirileceğini söyledi. Kacır, “Ülkemiz sınırları içerisinde hâlihazırda yaklaşık 250 megavatlık veri merkezi altyapısı bulunuyor. Yürüteceğimiz proje ve desteklerle veri merkezi yatırımlarını 2030 yılına dek 1 gigavat seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

İLKİ BAŞKENT OSB’YE KURULACAK

Google Cloud Ülke Müdürü Önder Güler, Türkiye’deki kurumlara birinci sınıf bulut altyapısı sunacaklarını belirtirken, Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç da iş birliği hakkında şunları kaydetti:

“Bu iş birliği yalnızca bir teknoloji yatırımı değil; ülkemizin geleceğe yönelik vizyonuyla stratejik bir uyum anlamına geliyor. Google Cloud’un küresel uzmanlığından yararlanarak Türkiye’de yapay zekâ ve inovasyon alanında öncü adımlar atıyoruz. Müşterilerimiz son teknoloji araçlara anında erişim sağlayarak Türk şirketlerinin daha hızlı inovasyon yapmasına ve küresel ölçekte rekabet etmesine güç katacak. Bu yatırımın ülkemizin dijital ekosistemine yıllık 5 milyar dolarlık katkı sağlaması bekleniyor.”

İlki Başkent OSB’de kurulacak merkezin temeli 2026 yılında atılacak. Türkiye, Google Cloud’un dünya genelinde 42 bölge ve 127 alandan oluşan geniş küresel ağına katılarak; perakende ve medya sektörlerinden finansal hizmetlere, sağlık ve kamuya kadar bütün sektörlerdeki ve her ölçekteki kuruluşlar için güçlü bir teknoloji altyapısı sunacak.

