Google yeni veri merkezi için Türkiye’yi seçti. 1 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilecek merkez, yapay zekâdan siber güvenliğe kadar 200’ün üzerinde farklı hizmeti bir arada verecek. Merkezin ülke ekonomisine 5 milyar dolarlık ekonomik değer oluşturması bekleniyor.

Türkiye, bölgenin veri merkezi hâline geliyor. Turkcell, Türkiye’deki ilk hiper ölçekli bölgesel veri merkezi için Google Cloud ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Bu kapsamda veri merkezi için 1 milyar dolarlık yatırım yapılacak. Üç veya daha fazla alandan (zone) oluşacak merkez, Google Cloud’un dünyadaki 42 hiper ölçekli veri merkezinden biri olacak.

Anlaşma kapsamında Google, yapay zekâ, veri depolama ve siber güvenlik gibi 200’ün üzerinde hizmeti bölgesel üs olarak Türkiye’den sağlayacak. San Fransisco’da lansman toplantısında konuşan Google Cloud CEO’su Thomas Kurian, “Turkcell ile Türkiye’de veri merkezi kurmak için 2,5 yıldan bu yana çalışıyoruz. Bu bölge, tüm bulut bilişim hizmetlerimizi Türkiye’ye getirecek ve dünya çapında 42 bulut bölgesinden oluşan küresel ağımıza bağlı olacak. Türkiye’de kuracağımız bulut bölgesi ABD’deki bir bulut bölgesinde gördüğünüz tüm özellikleri sunacak. Bu bölge; hızlandırılmış işlem gücü, yüksek performanslı depolama, ağ altyapısı ve siber güvenlik araçlarını içerecek. Ayrıca veri işleme, analitik araçlar ve Google Cloud üzerinde çalışan sertifikalı çok geniş bir iş ortağı çözümleri paketi de sunulacak” dedi.

5 MİLYAR DOLARLIK EKONOMİK DEĞER

Turkcell CEO’su Ali Taha Koç ise “Türkiye’de ilk defa hiper ölçekte bir veri merkezi kuruyoruz. Üç adet veri merkezi kurup hiper ölçekli hizmet vereceğiz. Veri merkezi tamamlanınca kapasitemizi iki katına çıkaracağız. Türkiye’ye hizmet veren diğer firmalar da veri merkezlerimizi kullanabilerek hizmet verebilecek. Bu stratejik ortaklık sadece bir teknoloji yatırımı değil; Türkiye’nin dijital geleceği adına atılmış tarihi bir imza. Bu bölgeyle müşterilerimiz Google Cloud teknolojilerine sorunsuz şekilde erişecek. Bu yatırım ile birlikte yıllık 5 milyar doların üzerinde bir ekonomik değerin oluşmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da “Google Cloud ve Turkcell arasındaki bu iş birliği, Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunu hızlandıracak. Bu anlaşma aynı zamanda lider global teknoloji markalarının, ekonomimizin gücüne, dayanıklılığına ve inovasyon kapasitesine duyduğu güveni gösteriyor. Bu imza, gelişmiş veri altyapısı ve yeni nesil bulut teknolojilerini dijital ekosistemimize entegre ederek hem kamu hem özel sektörde verimliliği artırarak inovasyonu teşvik edecek. Ayrıca bu iş birliği, dijital egemenliğimizi güçlendirme ve Türkiye’yi teknoloji, bağlantı ve sürdürülebilir büyümenin bölgesel merkezi hâline getirme vizyonumuzu destekliyor” ifadelerini kullandı.

Turkcell’in, 2028- 2029 yılları arasında faaliyete geçmesi planlanan yeni Google Cloud bölgesi ile birlikte 2032 yılına kadar toplam 1 milyar dolar yatırım yapması öngörülüyor.

BÜYÜMENİN İTİCİ GÜCÜ OLACAK

Global araştırma şirketi IDC’nin projeksiyonuna göre, Türkiye bulut pazarının büyüklüğünün 2024’te 1,7 milyar dolardan 2029’da 4,2 milyar dolara ulaşarak, yıllık bileşik yüzde 20 büyüme oranına sahip olması bekleniyor. Türkiye’de bir hiper ölçekli bulut bölgesinin kurulması, bu büyümenin önemli bir itici gücü olacak. Türkiye’nin küresel dijital ekonomideki konumunu güçlendirecek. Bu adım aynı zamanda yerel dijital ekosistemin gelişimini hızlandırarak teknoloji sağlayıcıları, girişimler ve işletmeler için yeni inovasyon fırsatları sunacak.

TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası