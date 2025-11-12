Hayko Cepkin’den şehitlerimiz için acı mesaj… Birlikte uçtukları kareyi paylaştı

Türkiye'ye dönmek üzere Azerbaycan'ın Gence şehrinden havalanan ve Gürcistan sınırlarından düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C-130 tipi askeri kargo uçağında bulunan 20 askeri personel şehit oldu.

Şehitlerimizin acı haberi tüm Türkiye’yi hüzne boğarken, peş peşe taziye mesajları yayınlandı. Şarkıcı Hayko Cepkin de paylaşımında, daha önce şehit olan askerlerimizle birlikte uçtuğunu belirterek derin üzüntüsünü dile getirdi.

“MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN”

Hayko Cepkin, sosyal medya hesabından şehit olan askerlerimizle birlikte çekilmiş karesini paylaştı.

Cepkin fotoğrafa “Türkiye rekoru denemelerinde birlikte uçma fırsatı da bulduğumuz hocalarımızın vefat haberi hepimizi derinden sarstı. Söylenecek söz yok. Çok üzgünüz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Toprağı bol olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Sevenlerine ve ailelerine sabırlar dilerim” notunu düştü.

ÜNLÜLERDEN PEŞ PEŞE TAZİYE MESAJLARI

Şehitlerimizden gelen acı haberin ardından, ünlü isimler de ardı ardına taziye mesajları yayımladı. Birçok sanatçı yaşadığı derin üzüntüyü takipçileriyle paylaştı. Rapçi Blok3 ise 12-13 Kasım’da planlanan konserlerini iptal ettiğini duyurdu.