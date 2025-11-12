Düşen uçakta korkunç şüphe! Patlama ihtimali araştırılıyor, 20 şehidimiz var

Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askerî kargo uçağı Gürcistan’da düştü. Millî Savunma Bakanlığı yüreğimizi dağlayan facia sonrası yaptığı açıklamada, “Gürcistan arama kurtarma ekipleri saat 17.00’de uçağın enkazına ulaştı. Kaza kırım ekibimiz düşme sebebini enkazda yapacağı detaylı inceleme sonucunda belirleyecektir. Uçakta 20 personel bulunmaktaydı” ifadelerine yer verdi.

RADAR KAYITLARINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY!

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, uçağın, Sığnaği belediyesinden 5 kilometre uzaklıkta düştüğünü duyurdu. Radar kayıtlarında, aynı dakikalarda uçağın düşme noktasına doğru bir H125 helikopterinin uçtuğu belirtildi.

ŞEHİTLERİMİZİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Şehit askerlerimizin isimleri; Plt.Yb. Gökhan Korkmaz, Plt. Bnb. Serdar Uslu, Plt.Bnb. Nihat İlgen, Plt.Ütğm. Cüneyt Kandemir, Uçk.Bkm. Ütğm. Emre Mercan, Kd.Bçvş. Nuri Özcan, Kd.Bçvş. Ümit İnce, Bçvş. Burak Özkan, Bçvş. Emrah Kuran, Bçvş. Hamdi Armağan Kaplan, Bçvş. Akın Karakuş, Bçvş. İlker Aykut, Bçvş. Ramazan Yağız, Üçvş. Emre Altıok, Üçvş. Burak İbbiği, Üçvş. İlhan Ongan, Üçvş. Berkay Karaca, Kd.Çvş. Ahmet Yaşir Kuyucu, Uzm.Çvş. Cem Dolapçı, Uzm.Çvş. Emre Sayın olarak açıklandı.

KAYSERİ'YE 3 ŞEHİT HABERİ GİTTİ!

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ve Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan’ın şehadet haberi Kayseri’deki ailelerine verildi.

Askeri yetkililer, 38 yaşındaki Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen’in Melikgazi ilçesi Sakarya Mahallesi’nde ailesinin yanında bulunan eşi Ülkü İlgen’e şehadet haberini verdi. Tedbir amaçlı olarak sağlık ekipleri de yetkililere eşlik ederken, haberin ardından evin balkonuna Türk bayrağı asıldı.

Serdar Uslu

Yetkililer, 39 yaşındaki Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu’nun Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi’ndeki evinde eşi Göknur Uslu’ya sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini verdi.

Şehidin 3 yıl önce evlendiği ve eşinin 7 aylık hamile olduğu öğrenildi. Uslu'nun şehadet haberi, Bursa'daki anne ve babasına da ulaştırıldı.

Nuri Özcan

54 yaşındaki Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan’ın şehadet haberi de, askeri yetkililer tarafından eşi Fatma Özcan’a verildi. Özcan’ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Burak İbbiği

Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin (28) şehadet haberi, Çorum'daki ailesine ulaştırıldı. Şehidin Yaydiğin köyündeki baba evini ziyaret eden yetkililer, baba Rüştü, anne Yurdagül ve kardeşi Bülent İbbiği'ne şehadet haberini vererek, taziye dileklerini iletti. Şehit İbbiği'nin, 2 çocuklu ailenin büyük oğlu olduğu ve Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı emrinde görev yaptığı öğrenildi.

Hamdi Armağan Kaplan

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan'ın şehadet haberi, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesindeki ailesine ulaştırıldı. Şehidin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Cüneyt Kandemir

Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in şehadet haberi, Ankara'daki baba evine ulaştı.

Şehidin babası Adil Kandemir, şunları kaydetti:

"Oğlum şehit oldu. Vatan sağ olsun. Bu vatan için ben bile gider savaşır, şehit olurum. Bugün Azerbaycan'daki tören alayını alıp getirmek için gitmişlerdi. Kendisinden de haber alıyorduk. Milletimizin başı sağ olsun."

Emre Altıok

Hava Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un (32) şehadet haberi, Samsun'daki ailesine ulaştırıldı. Şehit Altıok'un babası İsa ve annesi Gülay Altıok'un yaşadığı Selyeri Mahallesi Koreli Sokak'taki apartmana Türk bayrağı asıldı. Şehidin yakınları ve komşuları, taziye ziyaretinde bulundu. Evde şehit için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince ve Belediye Başkanı Mustafa Candal, şehidin 102 yaşındaki dedesi Satılmış Altıok'a taziyelerini iletti. Anne ve babanın, şehidin eşinin hamile olmasından dolayı Kayseri'de oldukları belirtildi.

Şehidin bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Ahmet Yasir Kuyucu

Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun şehadet haberi, Konya'daki ailesine ulaştırıldı. Şehidin Dumlupınar Mahallesi Olcay Sokak'taki baba evine gelen askeri yetkililer, baba İbrahim ve anne Fadimeana Kuyucu'ya şehadet haberini ileterek, başsağlığı diledi.

Evli olduğu ve Amasya'da görev yaptığı öğrenildi.

Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın'ın (40) şehadet haberi, Balıkesir'in Karesi ilçesindeki ailesine ulaştırıldı. Şehit Sayın'ın Karesi ilçesine bağlı Kuva-i Milliye Mahallesi'nde yaşayan annesi Keziban ve babası Adem Sayın'a acı haberi veren yetkililer, taziye dileklerini iletti. Şehit Sayın'ın eşi Zeliha Sayın'ın, Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunduğu öğrenildi.

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın (31) şehadet haberi, Bilecik'teki ailesine ulaştırıldı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı ile diğer ilgililer, şehadet haberini Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden baba Ali Ongan ve anne Hatice Ongan'a, sağlık ekipleri eşliğinde verdi. Ongan'ın, Amasya'nın Merzifon ilçesindeki 5. Ana Jet Üs Komutanlığında görev yaptığı ve bir kız kardeşi olduğu öğrenildi.

Emrah Kuran

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın şehadet haberi, Muğla'nın Milas ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

Ekinanbarı Mahallesi'ne gelen askeri yetkililer, baba Osman Kuran ve anne Huriye Kuran'a 37 yaşındaki oğullarının şehadet haberini verdi. Şehit Kuran'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan'ın şehadet haberi, Eskişehir'deki ailesine ulaştırıldı.

Askeri yetkililer, 27 yaşındaki Mercan'ın Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Erensoy Sokak'ta yaşayan babası Halil İbrahim ve annesi Ayşe Mercan'a sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini verdi. Şehit Mercan'ın geçen yıl evlendiği ve üç kardeşinin olduğu öğrenildi.

İlker Aykut

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un şehadet haberi, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki ailesine ulaştırıldı. Kırkkepenekli Mahallesi'nde yaşayan baba Ünal ve anne Zülbiye Aykut'a, şehadet haberi yetkililerce verildi.

Baba Ünal, oğluyla dün telefonla görüştüğünü ve oğlunun göreve gideceğini kendisine söylediğini ifade etti.

Akın Karakuş

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş'un şehadet haberi Sakarya'daki baba ocağına ulaştı. Anne ve babasının Gümüşhane'de oldukları ve oğullarının şehadet haberini orada aldıkları öğrenilirken Sakarya'nın Serdivan ilçesi Vatan Mahallesi Aslan Sokak'taki yakınlarına bilgi verildi.

Berkay Karaca

27 yaşındaki Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'nın Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki ailesine acı haberi verildi.

Askeri yetkililerden, oğullarının şehit olduğu haberini alan Karaca ailesi ise gözyaşlarına boğuldu. Kaymakam Kemal Yıldız, Lüleburgaz Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Aydın Torun ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Karayılan şehit evine taziye ziyaretinde bulundu. Şehit Karaca'nın baba ocağına Türk bayrağı asıldı ve taziye çadırı kuruldu.