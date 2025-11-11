Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile 'düşen kargo uçağını' görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağımız ile ilgili başlatılan arama kurtarma çalışmalarındaki son durum ele alındı.

KOBAKHİDZE TAZİYELERİNİ İLETTİ

Gürcistan Başbakanı, kazada şehit düşen askerlerimiz için taziyelerini Cumhurbaşkanımıza iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Kobakhidze’ye başsağlığı dilekleri ve destekleri için teşekkür etti.