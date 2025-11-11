MSB: Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü

Son dakika haberi... Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan'da düştü.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askerî kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır."

"GÜRCİSTAN İÇİŞLERİ BAKANI OLAY YERİNE GEÇİYOR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Azerbaycan’dan ülkemize gelmekte olan MSB Bakanlığımıza ait C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendim. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile telefonla görüştüm. Sayın Bakan da olay yerine geçiyor. Aziz Milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

C-130 ASKERİ KARGO UÇAĞININ ÖZELLİKLERİ

Lockheed C-130 Hercules, dünya genelinde en çok kullanılan askeri nakliye uçaklarından biridir. Dayanıklılığı, geniş kargo kapasitesi ve kısa pistlerde kalkış-iniş yapabilme kabiliyetiyle öne çıkan C-130, özellikle zorlu arazi ve savaş koşullarında görev yapabiliyor. Uçak; asker, araç, malzeme ve insani yardım taşımacılığında aktif rol üstlenirken, gerektiğinde hava indirme ve tıbbi tahliye görevlerinde de kullanılabiliyor.

Lockheed C-130 Hercules

Dört turboprop motorla çalışan C-130, yaklaşık 20 ton yük taşıma kapasitesine ve 3.800 kilometre menzile sahip. 1950’lerden bu yana birçok ülkenin hava kuvvetlerinde görev alan uçak, modernizasyonlarla hâlâ aktif olarak kullanılıyor.

Türkiye Hava Kuvvetleri envanterinde de yer alan C-130’lar, afet yardımı, askeri operasyon ve uluslararası görevlerde güvenilirliğiyle dikkat çekiyor.