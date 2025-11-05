Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İlk adım 2027'de atılacak! Google 'uzayda yapay zeka' devrini açacak

İlk adım 2027'de atılacak! Google 'uzayda yapay zeka' devrini açacak

Güncelleme:
Google uzayda yapay zeka çağını başlatmak için harekete geçti. Şirket yaptığı açıklamada uzaya yapay zeka veri merkezleri kurmayı planladığını bildirdi. Merkezin kurulması için ilk deneme ekipmanının 2027'nin başlarına kadar gönderileceği ifade edildi.

Google, uzayda yapay zeka veri merkezleri kurmayı planladığını ve ilk deneme ekipmanının 2027'nin başlarına kadar gönderileceğini duyurdu.

Şirket, internet sitesinde yaptığı açıklamada, yapay zeka hesaplamalarını uzaya taşımak amacıyla hayata geçirdiği "Suncatcher Projesi"ne ilişkin detayları paylaştı.

İlk adım 2027'de atılacak! Google 'uzayda yapay zeka' devrini açacak - 1. Resim

GÜNEŞ ENERJİ PANELLERİ İLE KAYNAK SAĞLANACAK 

Bir güneş panelinin doğru yörüngede, yeryüzüne oranla 8 kat daha verimli olabileceği ve neredeyse kesintisiz enerji üretebileceği belirtilen açıklamada, gelecekte uzayın yapay zeka hesaplamalarını ölçeklendirmek için en iyi yer olabileceğine işaret edildi.

Açıklamada, "Suncatcher Projesi" ile hayata geçirilmesi planlanan sistemin sürekli güneş ışığına maruz kalacak, ağa bağlı uydulardan oluşan bir takımyıldızdan meydana geleceğine dikkat çekildi.

İlk adım 2027'de atılacak! Google 'uzayda yapay zeka' devrini açacak - 2. Resim

UYDULAR ARASI BAĞLANTILAR KURULACAK 

Bu sistemin uygulanabilir olması için birkaç teknik engelin aşılmasının gerekliliğine vurgu yapılan açıklamada, bu kapsamda veri merkezleri ölçeğinde uydular arası bağlantılar elde edileceği aktarıldı.

Açıklamada, "Uzaya Dayalı, Yüksek Ölçekte Genişletilebilir Bir Yapay Zeka Altyapı Sistemi Tasarımına Doğru" başlıklı makale ile geleceğin uzay tabanlı yapay zeka altyapısının temellerinin atıldığı belirtilerek 2027'nin başlarına kadar iki prototip uydu fırlatılmasının planlandığı kaydedildi.

