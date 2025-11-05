YouTube’dan büyük skandal! İsrail’i eleştiren videolar tek tek silindi

YouTube, büyük bir skandala imza atarak İsrail eleştirilerini sansürledi.

Tel Aviv yönetiminin Gazze ve Batı Şeria’daki insan hakları ihlallerini gösteren yüzlerce video, platformdan kaldırıldı.

İSRAİL ELEŞTİRİLERİNE DİJİTAL SANSÜR

The Intercept’in haberine göre, ABD hükümetinin İsrail’in Filistinlilere karşı işlediği savaş suçlarını örtbas etme çabası sürüyor. Bu çerçevede YouTube, ekim ayından bu yana Filistinlilere ait yüzlerce içeriği ve kullanıcı hesabını hedef aldı.

Yaklaşık 2,5 milyar aktif kullanıcısı bulunan platform, Gazze’de İsrail’in saldırılarından sağ kurtulan anneleri anlatan bir belgesel, Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile’nin öldürülmesinde İsrail’in rolünü gösteren araştırma videosu ve Batı Şeria’da Filistinlilerin evlerinin yıkımını belgeleyen kayıtlar da dahil olmak üzere en az 700 videoyu kaldırdı.

FİLİSTİNLİ İNSAN HAKLARI KURULUŞLARININ HESAPLARI SİLİNDİ

YouTube ayrıca, Al-Haq, Al Mezan İnsan Hakları Merkezi ve Filistin İnsan Hakları Merkezi (PCHR) gibi önde gelen Filistinli insan hakları gruplarının hesaplarını tamamen kapattı. Bu kuruluşların kanallarında, sivillerin öldürülmesi ve uluslararası hukuk ihlallerine dair saatlerce süren video belgeleri bulunuyordu.

YouTube sözcüsü Boot Bullwinkle, The Intercept’e yaptığı açıklamada, “Google, ABD’de geçerli yaptırımlara ve ticaret yasalarına uymayı taahhüt etmektedir.” dedi.

"FİLİSTİNLİLERİN SESİ SUSTURULUYOR"

Batı Şeria merkezli Al-Haq grubunun sözcüsü, 3 Ekim’de hesaplarının kapatıldığını ve YouTube’dan yalnızca “kuralları ihlal ettiniz” mesajı aldıklarını aktardı. Sözcü, “ABD yaptırımları, Filistin’deki hesap verebilirlik çalışmalarını engellemek ve Filistinlilerin sesini susturmak için kullanılıyor.” ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler tarafından “Gazze’deki en eski insan hakları örgütü” olarak tanımlanan Filistin İnsan Hakları Merkezi (PCHR) de yaptığı açıklamada, YouTube’un bu adımının "failleri koruduğunu" belirtti

PCHR hukuk danışmanı Basel al-Sourani, “Tüm çalışmalarımız, Filistin halkına karşı işlenen suçlar hakkında gerçeğe dayalı raporlardır. Buna rağmen YouTube topluluk kurallarını ihlal ettiğimizi iddia ediyor.” dedi.

"TRUMP YÖNETİMİNİN GÜNDEMİNİ DESTEKLİYOR"

Arap Dünyası için Şimdi Demokrasi Direktörü Sarah Leah Whitson, "Filistinli insan hakları örgütlerinin paylaştığı bilgilerin yaptırımları ihlal ettiğini iddia etmek zor. Bu sansür, keyfi bir uygulama." diye konuştu.

New York merkezli Anayasal Haklar Merkezi’nden avukat Katherine Gallagher ise, "YouTube’un, insan hakları ihlallerine ilişkin kanıtları kamuoyundan gizleyerek Trump yönetiminin gündemini desteklemesi skandal." ifadesini kullandı.

İSRAİL'İN GOOGLE VE AMAZON'LA YAPTIĞI GİZLİ ANLAŞMANIN PERDE ARKASI

Öte yandan Teknoloji devleri Google ve Amazon’un İsrail hükümetiyle yaptığı 1,2 milyar dolarlık “Project Nimbus” anlaşmasının gizli maddeleri ortaya çıktı.

1,2 MİLYAR DOLARLIK GİZLİ BULUT ANLAŞMASI

Sızdırılan İsrail Maliye Bakanlığı belgelerine göre, Google ve Amazon’un, İsrail’in işgal altındaki Gazze ve Batı Şeria’da bulut hizmetlerini kullanmasına dair hukuki itirazların önüne geçmek için olağanüstü şartları kabul etti.

2021’de imzalanan ve "Project Nimbus" olarak bilinen sözleşme, İsrail’in devlet kurumları, güvenlik servisleri ve askerî birimlerine ait verilerin Amazon Web Services (AWS) ve Google Cloud sistemlerine aktarılmasını öngörüyor.

'GÖZ KIRPMA MEKANİZMASI': GİZLİ UYARI SİSTEMİ

Belgelerde en dikkat çekici madde, 'göz kırpma mekanizması' adı verilen gizli bildirim sistemi. Buna göre Google ve Amazon, yabancı mahkemeler İsrail verilerini paylaşmaya zorladığında bu talebi gizlice İsrail’e bildiriyor.

Bildirimler, özel kodlarla ve ülke telefon kodlarına göre belirlenen “tazminat ödemeleri” üzerinden yapılıyor.

ABD makamlarından gelen bir talep için 1.000 İsrail şekeli, İtalya içinse 3.900 şekel gönderilmesi öngörülüyor. Belgelerde bu ödemelerin “24 saat içinde yapılması” şartı yer alıyor.