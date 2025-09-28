Microsoft neden İsrail’i bazı hizmetlerinden mahrum bıraktı? Sır perdesi aralanıyor

Microsoft, İsrail ordusunun Gazze ve Batı Şeria’daki milyonlarca Filistinliyi gözetlemek için şirketin yapay zeka ve bulut hizmetlerini kullandığına dair soruşturma sonuçlarının ardından, bazı hizmetlerini geri çektiğini açıkladı.

Gazze’deki katliamlarda teknolojik desteğiyle adı geçen Microsoft’un İsrail ordusuyla ilişkilerinin perde arkası aralanıyor.

Şirket, İsrail’in Gazze ve Batı Şeria’daki milyonlarca Filistinliyi gözetlemek için yapay zeka ve bulut hizmetlerini kullandığının ortaya çıkmasının ardından, bazı hizmetlerini geri çektiğini duyurmuştu.

Guardian, +972 Magazine ve Local Call tarafından yürütülen ortak soruşturmanın yayımlanmasının ardından Microsoft geri adım attı.

Microsoft Başkanı Brad Smith, çalışanlara yönelik mesajında, dış denetim bulgularının doğru olduğunu itiraf etti.

Smith, İsrail Savunma Bakanlığı’na gönderilen yazıda şu ifadeleri kullandı:

“Belirli abonelikleri ve hizmetleri, bulut depolama ve yapay zeka teknolojileri de dahil olmak üzere durdurma ve devre dışı bırakma kararı aldık. Nedenine gelirsek hizmet şartlarımızın sivillerin toplu gözetimi için kullanılmamasını sağlamak amacıyla atıldı.”

Microsoft Başkanı Brad Smith, dış denetim bulgularının doğru olduğunu kabul ederek, “Hizmetlerimizin sivillerin toplu gözetimi için kullanılmasına izin veremeyiz” dedi

SORUŞTURMA MEYVESİNİ VERDİ

Microsoft, Washington merkezli Covington & Burling LLP hukuk firması ile ismi açıklanmayan teknik bir danışmanlık şirketine dış denetim yaptırdı.

Denetimde, İsrail ordusunun Azure ve diğer yapay zeka hizmetlerini gözetim amacıyla kullandığı yönünde bulgular elde edildi.

Guardian, +972 Magazine ve Local Call’un ortak soruşturmasına göre 8200 Birimi, Batı Şeria ve Gazze’deki sivillerin milyonlarca telefon görüşmesini kaydediyor, bunları Microsoft’un bulut sisteminde saklıyordu. Elde edilen verilerin hem Gazze’de hava saldırılarını planlamakta hem de Batı Şeria’da kitlesel tutuklamalarda kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

AZURE'UN ROLÜ

Azure, sınırsız dijital depolama ve yapay zeka tabanlı analiz kapasitesi sunuyor. Soruşturmada, İsrail’in 2022’den itibaren Filistinlilerin milyonlarca telefon görüşmesini bu sistemle kaydettiği ve depoladığı iddia edildi.

PROTESTO DALGASI DURMADI

Son aylarda Microsoft’un İsrail ile iş birliği çalışanlar arasında protestolara yol açmıştı. Ağustos ayında dört çalışan işten çıkarıldı. Bazı çalışanlar ise gönüllü olarak ayrıldı. “No Azure for Apartheid” adlı grubun öne sürdüğü iddialara göre, Microsoft’un İsrail ordusuyla olan sözleşmeleri büyük ölçüde devam ediyor.

İsrail merkezli Kanal 12'ye konuşan İsrailli yetkili, kararın ordunun operasyonel kapasitesini etkilemeyeceğini söyledi. ABD tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.