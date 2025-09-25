Microsoft, milyonlarca Filistinliyi izleyen sistemin fişini çekti! İsrail ordusunun verileri siliniyor

Teknoloji devi Microsoft, İsrail ordusunun en gizli siber birimi olan 8200 Birimi’nin bulut hizmetlerine erişimini iptal etti.

Milyonlarca Filistinlinin dinlenen telefon görüşmelerinin Microsoft’un Azure sunucularında depolandığının ortaya çıkması, teknoloji devinin tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir krizi tetikledi.

İlgili Haber AB üyesi Slovenya Netanyahu’nun ülkeye girişini yasakladı!

FİLİSTİNLİLERİN GÖRÜŞMELERİ DEPOLANDI

Guardian, +972 Magazine ve Local Call’un ortak soruşturmasına göre 8200 Birimi, Batı Şeria ve Gazze’deki sivillerin milyonlarca telefon görüşmesini kaydediyor, bunları Microsoft’un bulut sisteminde saklıyordu. Elde edilen verilerin hem Gazze’de hava saldırılarını planlamakta hem de Batı Şeria’da kitlesel tutuklamalarda kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

MİCROSOFT HİZMETLERİNİ KESTİ

Guardian’ın gördüğü mektuba göre Microsoft, İsrail Savunma Bakanlığı’na gönderdiği yazıda hizmet şartlarının ihlal edildiğini vurguladı. Şirket, depolama ve yapay zekâ hizmetlerini askıya aldığını, “sivillerin kitlesel gözetimini kolaylaştırma işinde olmadığını” açıkladı.

Microsoft’un Başkan Yardımcısı Brad Smith, çalışanlara gönderdiği e-postada “İsrail Savunma Bakanlığı bünyesindeki birimlere sunduğumuz bazı hizmetleri durdurduk. Sivillerin toplu gözetimi için teknoloji sağlamıyoruz, bu ilkemizi yirmi yılı aşkın süredir koruyoruz” dedi.

TARİHİ BİR İLK

Gazze savaşının başlamasından bu yana ilk kez bir Amerikan teknoloji devi İsrail ordusuna kapıyı kapattı.

VERİLER AMAZON'A TAŞINIYOR

Kaynaklara göre 8200 Birimi, Microsoft’un kararının ardından gözetim verilerini hızla başka platformlara aktarmaya başladı. Ordunun, Amazon Web Services bulut sistemine geçiş yapmayı planladığı iletildi.

'SAATTE 1 MİLYON GÖRÜŞME"

Araştırmalara göre 8200 Birimi, Azure’un sınırsız depolama kapasitesi sayesinde “saatte 1 milyon telefon görüşmesini kaydetme” hedefine ulaştı. Skandal veri havuzu, Filistinlilerin şantaj, gözaltı ve idari cezalarla hedef alınmasında kritik rol oynadı.

Karar, Gazze’de sivil ölümlerinin artmasının ardından teknoloji şirketlerine karşı yükselen küresel protestoların gölgesinde geldi. Aktivistler, Hollanda’daki bir Microsoft veri merkezinin önünde eylem düzenlemiş, şirketin 11.500 terabaytlık İsrail askeri verisini barındırdığını açıklamıştı.