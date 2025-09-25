AB üyesi Slovenya Netanyahu’nun ülkeye girişini yasakladı!

Slovenya hükümeti, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya seyahat yasağı uygulama kararı aldı.

DAHA ÖNCE SMOTRİCH VE BEN GVİR YASAKLANMIŞTI

Hükümet daha önce Temmuz ayında İsrail hükümetindeki aşırı sağcı bakanlar Bezalel Smotrich ve Itamar Ben Gvir’e de seyahat yasağı getirmişti.

İlgili Haber Netanyahu’nun kabus dolu New York yolculuğu! Fransa hava sahasına sokulmadı

FİLİSTİN'İ TANIDI, SİLAH AMBARGOSU UYGULADI

Avrupa Birliği üyesi Slovenya, geçen yıl Filistin devletini tanıdı. Ağustos ayında ise İsrail’e silah ambargosu ilan etti ve Batı Şeria’daki İsrail yerleşimlerinde üretilen malların ithalatını yasakladı.

YOLUNDAN ŞAŞTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılmak için ABD’ye giderken alışılmış rotanın dışına çıktı. Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) hakkında verdiği tutuklama kararı nedeniyle "tutuklanma korkusu yaşayan" Netanyahu’yu taşıyan uçağın rotası dikkat çekti.

New York’a hareket eden Netanyahu’nun uçağı, "Flight Radar" verilerine göre Avrupa üzerinden gitmek yerine Akdeniz’i boydan boya geçti. Yunanistan ve İtalya hava sahası kullanılan uçağın Fransa hava sahasına girmediği kaydedildi. İsrail basını, bu rota değişikliğinin UCM’nin tutuklama kararıyla bağlantılı olduğunu yazdı.

NETANYAHU'DAN BM ÖNCESİ AÇIKLAMA

Uçuştan önce havalimanında açıklama yapan Netanyahu, BM Genel Kurulu’nda Filistin Devleti’ni tanıyan ülkeleri hedef alacağını söyledi. Netanyahu ayrıca, 29 Eylül’de ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmede Gazze Şeridi’ne yönelik İsrail’in "hedeflerini" ele alacaklarını ifade etti.

UCM, 21 Kasım’da Gazze Şeridi’nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.