Yorumculuk yapan eski Süper Lig hakemi Fırat Aydınus, devam eden bahis soruşturması hakkında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Mayıs 2022'de hakemlik kariyerini noktalayan Fırat Aydınus, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na devam eden bahis soruşturması kapsamında çağrı yaptı. Aydınus, Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) son 5 yılda görev yapmış isimlerin de soruşturmaya dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

Fırat Aydınus

"MHK'DA GÖREV YAPANLAR DA DAHİL EDİLMELİ"

Eski Süper Lig hakemi, sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı:

Sayın TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun istikrarla sürdürdüğü 'evin önü temizliği', gelinen noktada artık evin içine evrildi. Bu doğrultuda; madem 5 yılı kapsayan bir süreç için yola çıkıldı; o hâlde bu 5 yıl içinde MHK'de başkan, başkan vekili, asil ve yedek üye olarak görev yapmış isimlerin, aktif görevde bulundukları dönemler dikkate alınarak bahis soruşturması kapsamına dâhil edilmesinin vakti gelmedi mi?





