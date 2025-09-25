Netanyahu’nun kabus dolu New York yolculuğu! Fransa hava sahasına sokulmadı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) hakkında çıkardığı tutuklama emri nedeniyle ABD yolculuğunda olağan dışı bir rotaya yönelmek zorunda kaldı.

“Siyon’un Kanatları” adlı resmi uçak, Tel Aviv’den kalktıktan sonra Fransa hava sahasına girmedi, yalnızca Yunanistan ve İtalya üzerinden geçerek New York’a doğru ilerledi.

GAZETECİLER UÇUŞTAN ÇIKARILDI

İsrail basınına göre, rotanın değişmesi sadece uçuş süresini uzatmakla kalmadı. Yakıt tasarrufu gerekçesiyle heyette kısıntıya gidildi, gazeteciler ve bazı üst düzey isimler uçağa alınmadı. Diplomatik kulislerde, bunun gerçek sebebinin UCM’nin Netanyahu hakkında çıkardığı kararlar olduğu konuşuldu.

"HER GÜN KABUS GÖRÜYOR"

İsrail medyasında yer alan iddialara göre, Netanyahu tutuklanma ihtimali nedeniyle panik içinde. Kaynaklar, Başbakan’ın her gün kabuslar gördüğünü ve bu durumun Tel Aviv’de siyasi krize dönüştüğünü yazdı.

BM GENEL KURULU ÖNCESİ KRİTİK ZİYARET

Netanyahu, BM Genel Kurulu’na katılmak için gece saatlerinde New York’a hareket etti. Yola çıkmadan önce havalimanında yaptığı açıklamada, Filistin devletini tanıyan ülkeleri eleştiren bir konuşma yapacağını söyledi. Ayrıca, 29 Eylül’de ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği görüşmede Gazze’ye yönelik saldırılar için Tel Aviv’in hedeflerini gündeme getireceğini ileri sürüldü.

GAZZE'DE AÇLIKTAN ÖLENLERİN SAYISI 425'E YÜKSELDİ

Netanyahu’nun tartışmalı yolculuğu sürerken, Gazze’deki insani tablo giderek ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 3 sivilin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle öldüğünü açıkladı. Böylece aynı sebepten ölenlerin sayısı 145’i çocuk olmak üzere 425’e yükseldi.

Birleşmiş Milletler, 22 Ağustos 2025’te Gazze için kıtlık ilan etmişti. O tarihten bu yana en az 147 kişi, aralarında 30 çocuğun da bulunduğu siviller açlık nedeniyle hayatını kaybetti.