Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Netanyahu, Filistin'i tanıyan Batı ülkelerine kin kustu!

Netanyahu, Filistin'i tanıyan Batı ülkelerine kin kustu!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Netanyahu, Filistin&#039;i tanıyan Batı ülkelerine kin kustu!
İsrail, Filistin, Netanyahu, BM, Birleşmiş Milletler, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin Devleti'ni tanıyan Batı ülkelerini topa tuttu. Netanyahu "Filistin Devleti olmayacak" diyerek meydan okudu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası topluma meydan okuyarak Filistin Devleti'ni tanıyan Batılı ülkeleri hedef aldı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, Batılı ülkelerin Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında Filistin'i devlet olarak tanımasının "utanç verici bir teslimiyet” olduğunu iddia etti.

Netanyahu, Filistin'i tanıyan Batı ülkelerine kin kustu! - 1. Resim

"FİLİSTİN DEVLETİ OLMAYACAK" İDDİASI

Uluslararası topluma meydan okuyarak "Filistin Devleti olmayacak." diyen Netanyahu, söz konusu ülkelerin tanıma kararının "İsrail'i hiçbir şekilde bağlamayacağını" ileri sürdü.

İsrail Başbakanlık Ofisinin açıklaması, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'na hitap etmek üzere ABD'ye hareket etmesinden saatler önce yayımlandı.

Lüksemburg, Belçika, Andorra, Fransa, Malta, Monako ve San Marino, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı'nda Filistin Devleti’ni tanıdıklarını duyurmuştu.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel de Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurmuştu.

Yasir Arafat'ın 1988'de kuruluşunu ilan etmesinden bu yana BM üyesi 193 ülke arasından Filistin Devleti'ni tanıyanların sayısı 157'ye çıkmış oldu. BM üyesi olmayan Vatikan da Filistin Devleti'ni tanıyor.​​​​​​​

Kaynak: Anadolu Ajansı

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun tercihleri çıldırttı, şimdiden isyan bayrağı açıldı: "Hocayı gönderin"2026’da katlanabilir iPhone geliyor! Yapay zeka görselleştirdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Maske, kalp pili, robotik makineler... ABD, tıbbi cihaz ve robotik ithalatına yönelik soruşturma başlattı - DünyaMaske, kalp pili, robotik makineler... ABD, tıbbi cihaz ve robotik ithalatına yönelik soruşturma başlattıSuriye dünya sahnesine geri döndü! 58 yıl sonra BM kürsüsünde bir Suriye lideri - DünyaŞam dünya sahnesine geri döndü!İsraillilerden Netanyahu'ya şok protesto! "Savaş suçlusu hapiste olmalı" - Dünyaİsraillilerden Netanyahu'ya şok protesto!Sisi’den Trump’a övgü: Ortadoğu barışı için önemli bir temel - DünyaSisi’den Trump’a övgü: Ortadoğu barışı için önemli bir temelİsrail'in gizli nükleer bilgileri İran'ın eline geçti! Tahran belgeleri tek tek yayımladı - Dünyaİsrail'in gizli nükleer bilgileri İran'ın eline geçtiABD'deki Gazze Zirvesi sonrası ortak bildiri: Öncelikler belli oldu - DünyaABD'deki Gazze Zirvesi sonrası ortak bildiri
Sonraki Haber Yükleniyor...