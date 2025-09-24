Hamas'tan Trump'a ateşkes cevabı: Engel biz değil, Netanyahu

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’de ateşkesi kendilerinin engellediği yönündeki açıklamasına sert tepki gösterdi. Örgüt, Telegram üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, “Gazze'de ateşkesin önündeki engel biz değiliz. ABD, arabulucular ve dünya kamuoyu, süreci tıkayan tarafın Netanyahu olduğunu biliyor” ifadelerine yer verdi.

Hamas, şimdiye kadar ateşkese ulaşılması adına gerekli tüm esnekliği gösterdiklerini ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun süreci sabote ettiğini belirtti.

Açıklamada, Netanyahu'nun Ocak ayında sağlanan geçici ateşkesi bozduğu ve son olarak Katar'da ateşkes görüşmeleri yapan Hamas heyetine doğrudan saldırı emri verdiği hatırlatıldı.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Gazze’de ateşkes için çaba gösterdiklerini belirterek Hamas'ın Gazze'de tutulan rehineleri serbest bırakmayı ve ateşkes anlaşmasını kabul etmediğini iddia etmişti.