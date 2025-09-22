Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD basınından dikkat çeken iddia: Hamas Trump'a mektup gönderdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'tan İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 2 ay ara verilmesi garantisi vermesi halinde, elindeki İsrailli esirlerin yarısını "hemen" serbest bırakmayı önerdiği iddia edildi.

Fox News, Hamas'ın İsrail ile esir takası ve Gazze'de geçici ateşkes için Trump'a bir mektup gönderdiğini ileri sürdü. Trump yönetimi ve esir takası müzakerelerine katılan ve adları açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, mektubun Hamas tarafından Katarlı yetkililere teslim edildiği ve bu hafta içinde ABD Başkanı'na ulaştırılmasının beklendiği ifade edildi.

ESİRLERİ BIRAKMA ŞARTI...

Mektupta Hamas'ın, Trump'tan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına 2 ay boyunca ara verilmesi garantisi istediği, karşılığında da Gazze'deki İsrailli esirlerin yarısını "hemen" serbest bırakmayı önerdiği öne sürüldü.

ABD basınından dikkat çeken iddia: Hamas Trump'a mektup gönderdi - 1. Resim

Habere ilişkin henüz Hamas'tan herhangi bir açıklama yapılmadı. Hamas'ın söz konusu teklifte kaç esiri veya kaç esirin cenazesini teslim etmeyi önerdiği detayına yer verilmedi.

Gazze'de Hamas'ın elinde 48 İsrailli esirin bulunduğu belirtiliyor. Bu esirlerden 20'sinin sağ olduğuna inanılıyor.

