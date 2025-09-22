Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İsrail ordusundan üniversite kampüsüne baskın! Yaralılar var

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da baskın düzenledikleri bir üniversiteyi yerle bir etti. Güvenliklerden birini alıkoyan ordu, okulun duvarlarına öğrencileri tehdit eden bildiriler astı. Cenin kenti yakınlarında da ev ve iş yerlerine baskın yapan İsrailliler, 3 Filistinliyi yaraladı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Ramallah'ın kuzeyindeki Birzeyt Üniversitesine baskın düzenledi. Üniversite güvenliklerinden birini alıkoyan İsrail askerleri ayrıca Nesib Şahin Tiyatrosu'ndaki eşyalara da el koydu. Öte yandan İsrail ordusu eşyalarına zarar verdikleri öğrencileri tehdit eden bildiriler astı.

İKİ BELDEDE 3 FİLİSTİNLİ YARALANDI

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin kentinin güneybatısındaki Yabed ve Rummane beldelerine baskın düzenledi.

İsrail askerleri, Yabed beldesi girişinde 2 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladı. Rummane beldesinde de İsrail askerleri Filistinli bir kadını darbetti ve yaraladı.

Çok sayıda araçla Rummane'ye baskın düzenleyen İsrail ordusu, evlere zorla girerek arama yaptı, iş yerlerini bastı ve içindeki eşyaları tahrip etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

