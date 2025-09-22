İsrail basını itiraf etti: Türkiye, Suriye’de “olmaz” denileni başardı

Türkiye, yeniden şekillenen Suriye yönetimiyle yakın temas içinde. Güvenlikten ticarete ve ulaştırmaya kadar birçok alanda işbirliği hızla derinleşiyor. İsrail basını da gelişmeleri gündeminden düşürmüyor; The Jerusalem Post, Türkiye’nin Suriye’deki diplomatik hamlelerini öne çıkararak Ankara’nın bölgedeki etkisini artırdığını yazdı.

Haberde, Ankara’nın güvenlik anlaşmaları, ticari işbirlikleri ve havacılık desteğiyle çatışma sonrası Suriye’de konumunu sağlamlaştırdığına dikkat çekildi.

ERDOĞAN VE ŞARA YAN YANA

Gazete, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Ankara’da gerçekleştirdiği üst düzey görüşmeyi öne çıkardı.

Söz konusu temasların, iki ülke arasında yeni bir dönemin başlangıcı olduğu kaydedildi.

GÜVENLİKTE TÜRKİYE'NİN ROLÜ

The Jerusalem Post, “Şam’da yapılan görüşmelerde Interpol işbirliği, ortak güvenlik koordinasyonu ve Suriyeli personelin Türkiye’de uzmanlık eğitimi ön plana çıktı” dedi. Gazete ayrıca, bu anlaşmaların “Türkiye’nin sahadaki etkinliğini artırdığına” dikkat çekti.

TİCARET VE ULAŞIMDA PRATİK ÇERÇEVE

İsrail basını, Suriye Ulaştırma Bakanı’nın Türk nakliye şirketleriyle yaptığı temaslara da değindi Bab el-Hava Sınır Kapısı'ndaki lojistik yoğunluğun, Afrin’den İdlib’e uzanan ticaret hattını Türkiye’nin kontrolünde güçlendirdiğini yazdı.

HAVACILIKTA ANKARA'NIN DESTEĞİ

Gazete, Türkiye’nin Suriye’ye navigasyon cihazları ve havacılık ekipmanı gönderdiğini aktararak, Şam Uluslararası Havalimanı’na kurulacak sistemlerin uçuş güvenliğini artıracağını ileri sürdü.

'TÜRKİYE, ÇATIŞMA SONRASI DÖNEMİ ŞEKİLLENDİRİYOR'

The Jerusalem Post, Türkiye’nin Suriye’deki rolünü özetlerken şu ifadeyi kullandı:

“Türkiye, güvenlikten ulaşıma kadar geniş anlaşmalarla Suriye’de etkisini hızla pekiştiriyor.”