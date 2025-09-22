İngiltere'de iş yerinde saçı matkaba dolanmıştı! Genç anneye rekor tazminat

Feci olay, 2019 yılında İngiltere’nin Coventry bölgesinde bir iş yerinde yaşandı. Korkunç iş kazasında at kuyruğu matkaba dolanan Anna Rachfal’ın saç derisi ve kulağı koptu. Kısa süre içinde acıdan bayılan kadın hastaneye kaldırılarak acil ameliyata alındı.

GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMAMIŞ

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, yetkililer detaylı bir inceleme başlatarak iş güvenliğine ilişkin gerekli önlemlerin alınmadığını ortaya çıkardı.

Söz konusu matkabın bir koruyucusu olması gerektiği, ancak olay esnasında bulundurulmadığı tespit edildi. Kusurlu taraf, kadının çalıştığı şirket olurken, kadına 62 bin Euroluk (yaklaşık 3 milyon 13 bin TL) tazminat cezası ödenmesine karar verildi.

Şirketin koruma ekipmanları kullanılması gerektiğini ''kendi risk değerlendirmesinde'' belirlemiş olduğu, ancak görmezden geldiği bildirildi.

''BAŞIMDAKİ TÜM HİSLERİ KAYBETTİM''

6 yılda 14 ameliyat geçiren Rachfal yaşadığı kazanın hayatını değiştirdiğini vurgulayarak, ''Aynaya bakıyorum ve artık kendimi tanıyamıyorum. İşitme kaybım, baş dönmem, yara izlerimden kaynaklanan ağrım ve sinir ağrım var, o kadar kötü ki bazen hareket edemiyorum. Başımdaki tüm hisleri kaybettim." ifadelerinde bulundu.

Saçlarının asla geri gelmeyeceğini söyleyen kadın, ''Doku olmadığı için saç ekimi de yaptıramıyorum, bu yüzden sadece peruk takabiliyorum.'' dedi.

''SÜREKLİ İZLENDİM''

Öte yandan yaralanmanın iş yerinde gerçekleştiğini kanıtlaması için sigorta şirketleri tarafından baskı yapıldığını vurgulayan kadın, "Sürekli izleniyor, yargılanıyor, sorgulanıyordum. Sürekli mağdurun ben olduğumu kanıtlamam gerektiğini hissediyordum," dedi.

Kazandığı tazminatı kendisi gibi kazalar yaşayan insanlar için kullanacağını belirten iki çocuk annesi, "Hiçbir para yaşananları telafi edemez, ancak umarım hikâyem işverenleri çalışanlarına gereken özeni göstermeye teşvik eder.'' ifadelerinde bulundu.