Yalova’da terastan düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun saç örneklerinden yapılan uyuşturucu testlerinin sonucu açıklandı.

Yalova’daki evinin teras penceresinden düşen Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada ’tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek’ suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanan sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter (27) ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun saç örneklerinden yapılan uyuşturucu testlerinin sonuçları belli oldu.

Güllü'nün kızı Tuğyan’ın uyuşturucu testi sonucu ortaya çıktı

26 Eylül 2025 tarihinde Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

TEST SONUÇLARI NEGATİF

Güllü’nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Sultan Nur Ulu’ya ise ev hapsi verilmişti. Annesini öldürdüğü iddia edilen Gülter ve arkadaşı Ulu'nun uyuşturucu testleri sonuçları negatif çıktı.

Güllü'nün kızı Tuğyan’ın uyuşturucu testi sonucu ortaya çıktı

UYUŞTURUCU VE İLAÇ ETKEN MADDESİ BULUNMADI

Adli Tıp Kurumu Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporda saç örneğinde uyuşturucu-uyarıcı madde aranması yapıldığı bildirildi. Raporda saç örneğinde uyuşturucu-uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddelerinin bulunmadığı bildirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası