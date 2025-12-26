Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanırken beklenen bilirkişi raporu ortaya çıktı. Raporda; şarkıcının o şekilde düşmesi için dış kuvvet veya temas olması gerektiği bilgisi yer aldı.

"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut (52), eylül ayında Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Aylardır konuşulan şüpheli ölüm, ülke gündeminden düşmedi.

GÖRGÜ TANIĞI "TUĞYAN İTTİ" DEDİ

Geçtiğimiz günlerde ise olay anında odada bulunan Sultan Nur Ulu'nun ifadesinde "Tuğyan'ın, arkadan annesinin kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak kendisini hafifçe yukarıya doğru çektiğini gördüm. Tuğyan annesini o şekilde çektikten hemen sonra annesi düştü. Ben düşüş anını gördüm" demesi süreci değiştirdi.

Şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı. Gelişmeler dikkatle izlenirken 'bilirkişi raporu' ortaya çıktı.

"DIŞ KUVVET YA DA TEMAS VAR!"

Sabah'ın haberine göre 8 Ekim'de olay yerinde keşif ve inceleme yapan bilirkişi heyeti; raporunu sundu. Buna göre şarkıcının intihar düşüncesine yönelik herhangi bir bulgu bulunmadı. Ancak Güllü'nün geriye doğru düşmesi için dengesini bozan bir dış kuvvet ve temas varlığının olması gerektiği belirtildi.

