Sanatçı Güllü’nün şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ortaya atılan yeni iddialar büyük yankı uyandırdı. “Kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanan Gülter’in, tutukluluğu sürecinde Gebze Kadın Cezaevi’nde şiddet gördüğü, ardından ise Silivri Cezaevi’ne nakledildiği öğrenilmişti. Son olarak Güllü’nün yakın arkadaşı Özlem Kara’nın açıklamaları, dosyaya ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

26 Eylül tarihinde Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden 52 yaşındaki sanatçı Güllü’nün ölümü, aradan geçen zamana rağmen gizemini koruyor. Olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu, verdiği ifadede Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından itildiğini iddia etmiş, bu açıklamanın ardından Gülter “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

CEZAEVİNDE ŞİDDET Mİ GÖRDÜ? Tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter’in Gebze Kadın Cezaevi’nde kaldığı süre boyunca şiddete maruz kaldığı yönündeki iddialar şaşırtırken, Gülter’in Gebze Cezaevi’nden Silivri Cezaevi’ne nakledildiği bilgisi paylaşıldı.



“TUĞYAN VE TUĞBERK’TEN ÇEKİNİYORDU” Soruşturma sürerken, Güllü’nün yakın çevresinden gelen açıklamalar da dikkat çekmeye devam ediyor. Sanatçının uzun yıllardır arkadaşı olduğunu belirten Özlem Kara, yaptığı açıklamalarla ağızları açık bıraktı. Kara, Güllü’nün son dönemlerinde iki çocuğu Tuğyan ve Tuğberk’ten ciddi anlamda çekindiğini ve bu durumu kendisiyle sık sık paylaştığını ileri sürdü.

EVİNDE BİLE RAHAT DEĞİLMİŞ Kara’nın iddiasına göre Güllü, yaşadığı bazı olaylar nedeniyle evinde kendini güvende hissetmiyor, zaman zaman yoğun bir korku ve tedirginlik yaşıyordu. Özlem Kara, Güllü’nün kendisine anlattığını öne sürdüğü bir olayı şu sözlerle aktardı:



“Tuğyan kapının önünde dikilmiş bekliyordu. İçimden geçiyor bakışları. Bir baktım yatağımın dibine gelmiş. Sabahın köründe gözümü açıyorum, göz göze geliyoruz.”

KORUMA TALEBİ İDDİASI… “ESNAF ÜRKER” DİYE VAZGEÇMİŞ Özlem Kara, sanatçının evine güvenlik kamerası taktırmasının da bu korkular nedeniyle olduğunu iddia etti. Yaşanan gelişmelerin ardından Güllü için koruma talebinde bulunmayı düşündüklerini söyleyen Kara, bu fikrin sanatçı tarafından sosyal hayatı ve çevresi etkilenmesin diye geri çevrildiğini belirtti. Kara, “Koruma talep edilse rahatlıkla verilirdi. Ancak Güllü, ‘Her yere girip çıkıyorum, esnaf ürker’ diyerek bu fikirden vazgeçti” ifade



“GÜLLÜ YENİ BİR HAYAT KURMAK İSTİYORDU” Özlem Kara’nın açıklamalarında en dikkat çeken iddialardan biri ise miras meselesi oldu. Kara, Güllü’nün ölümünden önce hayatını tamamen değiştirmeyi planladığını, evlerini satmayı ve çocuklarından uzak, yeni bir hayat kurmayı düşündüğünü ileri sürdü. Sanatçının çocuklarını mirastan çıkarmayı dahi planladığını iddia eden Kara, bu sürecin gizli yürütülmek istendiğini söyledi.



“PARA VERMEZSEN TORUNUNU ORGAN MAFYASINA SATARIM” Kara, en büyük iddiasını ise şu sözlerle dile getirildi: “Kızı Tuğyan Ülkem Gülter, ‘Bana para vermezsen torununu organ mafyasına satarım’ diyerek annesini tehdit etmiş. Güllü kızından çok korkuyordu. Miras meselesi nedeniyle öldürülmüş olabileceğini düşünüyorum.”



