Trump'ın tehdidi Venezuela'yı ayaklandırdı! Ülke alarm verdi, herkes silahlarını kuşandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Trump'ın tehdit ettiği Venezuela'da seferberlik ilan edildi. Sokaklarda askeri hazırlıkların başladığı ülkede 12 savaş gemisi, 22 uçak ve 2.300 askerin katıldığı 72 saatlik askeri tatbikat düzenlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela hükümetinden ABD’nin sınır dışı etmek istediği mahkumları kabul etmesini talep ettiği açıklamada, "Bu kişiler Venezuela tarafından ABD’ye zorla gönderilmiştir. Onları derhal kabul edin, yoksa ödeyeceğiniz bedel hesaplanamaz boyutlarda olur" sözleriyle ülkeyi açık açık tehdit etti. 

Gerilimi artıran bu açıklama sonrası Venezuela'da  tanklarla gövde gösterisi yapıldı, Orkila Adası’nda tatbikat başlatıldı.

Trump'ın tehdidi Venezuela'yı ayaklandırdı! Ülke alarm verdi, herkes silahlarını kuşandı - 1. Resim

Yerel basında çıkan haberlerde, "kışlaların halka gideceği" ifade edilerek Ulusal Silahlı Kuvvetler (FANB) ve Bolivarcı Milislerin başkent Karakas ve diğer bölgelerde konuşlandırıldığı aktarıldı.

Trump'ın tehdidi Venezuela'yı ayaklandırdı! Ülke alarm verdi, herkes silahlarını kuşandı - 2. Resim

SİVİLLER MİLİSLERE KATILMAK İSTİYOR

CBS News ise bazı sivillerin milislere katılmak üzere başvuruda bulunduğunu bildirdi.

Venezuelalı yetkililer, bu adımın "ABD’den gelen tehditlere karşı kapsamlı savunma" amacı taşıdığını belirtirken, hükümetin üst düzey isimlerinden Diosdado Cabello da ülkenin her türlü saldırıya karşı hazırlıklı olduğunu vurguladı.

Trump'ın tehdidi Venezuela'yı ayaklandırdı! Ülke alarm verdi, herkes silahlarını kuşandı - 3. Resim

50 MİLYON DOLARLIK ÖDÜL FİTİLİ ATEŞLEDİ

İki ülke arasındaki gerilim, Trump yönetiminin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu bir uyuşturucu kartelinin lideri olmakla suçlaması ve başına biçilen ödülü 50 milyon dolara çıkarmasıyla tırmandı.

ABD, uyuşturucu kartelleriyle mücadele için Karayipler’e savaş gemileri konuşlandırdı.

Trump'ın tehdidi Venezuela'yı ayaklandırdı! Ülke alarm verdi, herkes silahlarını kuşandı - 4. Resim

Buna karşılık Venezuela, 12 savaş gemisi, 22 uçak ve 2.300 askerin katıldığı 72 saatlik askeri tatbikat başlattığını duyurdu. Devlet televizyonu, füzelerin ve roketlerin ateşlendiği manevralara ilişkin görüntüler yayınladı.

Savunma Bakanı Vladimir Padrino, Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD’nin bölgeye savaş gemisi göndermesini "ilan edilmemiş savaş" ve "askeri tehdit" olarak nitelendirdi.

Trump'ın tehdidi Venezuela'yı ayaklandırdı! Ülke alarm verdi, herkes silahlarını kuşandı - 5. Resim

MADURO'DAN SEFERBERLİK ÇAĞRISI

Devlet başkanı Nikolas Maduro da köylüleri açıkça seferberliğe çağırdı.

Maduro, “Eğer milyonlarca köylünün, erkek ve kadının silaha sarılmaya ve Kuzey Amerika İmparatorluğu tarafından saldırıya uğraması durumunda Bolivar’cı Venezuela Cumhuriyeti'ni savunmaya hazır olduğunu söylersem abartmıyorum” dedi.

Elon Musk, “Charlie için” deyip Trump’la yan yana fotoğrafını paylaştı
