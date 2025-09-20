Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trump, Venezuela'yı açık açık tehdit etti: Derhal kabul edin, yoksa!

Trump, Venezuela'yı açık açık tehdit etti: Derhal kabul edin, yoksa!

- Güncelleme:
Venezuela'nın ABD'den sınır dışı edilen mahkumları kabul etmesi için çağrıda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Karakas yönetimini resmen tehdit etti. Trump "Onları derhal kabul edin, yoksa ödeyeceğiniz bedel hesaplanamaz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela hükümetinden ABD’nin sınır dışı etmek istediği mahkumları kabul etmesini talep ettiği açıklamada, "Bu kişiler Venezuela tarafından ABD’ye zorla gönderilmiştir. Onları derhal kabul edin, yoksa ödeyeceğiniz bedel hesaplanamaz boyutlarda olur" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sert bir dille Venezuela hükümetinden ABD’nin sınır dışı etmek istediği mahkumları kabul etmesini talep etti.

Trump, Venezuela'yı açık açık tehdit etti: Derhal kabul edin, yoksa! - 1. Resim

"ÖDEYECEĞİNİZ BEDEL HESAPLANAMAZ"

Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Venezuela'nın, dünyanın en kötü akıl hastanelerinden gelenler de dahil olmak üzere, mahkumları ve akıl hastanelerindeki kişileri derhal kabul etmesini talep ediyoruz. Bu kişiler Venezuela 'yönetimi' tarafından ABD’ye zorla gönderilmiştir. Bu 'canavarlar' yüzünden binlerce insan ağır şekilde yaralandı, hatta hayatını kaybetti. Onları derhal kabul edin, yoksa ödeyeceğiniz bedel hesaplanamaz boyutlarda olur" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, açıklamasında bahsettiği mahkumlara ve Venezuela hükümetine karşı atacağı adımlara ilişkin ise henüz bir detay vermedi.

