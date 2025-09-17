Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD, Venezuela ile gerilim sonrası Porto Riko'ya 6 İHA konuşlandırdı

ABD, Venezuela ile gerilim sonrası Porto Riko'ya 6 İHA konuşlandırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD, Venezuela ile gerilim sonrası Porto Riko&#039;ya 6 İHA konuşlandırdı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Karayipler'de Venezuela ile yaşanan gerginlik ve ABD'nin bölgede bulunan teknelere yönelik gerçekleştirdiği operasyonlar sonrası tansiyon yükselmeye devam ediyor. Pentagon'un 6 adet MQ-9A Reaper insansız hava aracını (İHA), Porto Riko'daki Rafael Hernandez Uluslararası Havalimanı'na konuşlandırdığı bildirildi.

ABD'nin, 6 adet MQ-9A Reaper insansız hava aracını (İHA), Porto Riko'daki Rafael Hernandez Uluslararası Havalimanı'na konuşlandırdığı haritalar paylaşıldı.

Çinli uzay istihbarat şirketi MizarVision tarafından yayımlanan bir görüntüde, 9 Eylül'de Porto Riko'nun Aguadilla kentindeki Rafael Hernandez Havalimanı'na park edilmiş 6 adet Reaper tipi İHA'ların tespit edildiği görüldü.

ABD'nin Karayipler bölgesinde bulunan Porto Riko'ya insansız hava araçları (İHA) konuşlandırması, ABD-Venezuela ilişkilerinde gerilime yol açabileceği yönünde yorumlara neden oluyor.

ABD, Venezuela ile gerilim sonrası Porto Riko'ya 6 İHA konuşlandırdı - 1. Resim

ABD yönetimi, bölgedeki yasadışı faaliyetleri engelleme iddiasıyla Karayipler'deki askeri gücünü artırdığını savunuyor.

Venezuela yönetimi ise ABD'nin Venezuela'da rejim değişikliği peşinde olduğunu ve bunun için bahaneler ürettiğini öne sürüyor.

ABD, daha önce Karayip adalarının Venezuela'ya bakan güney bölgesinde, uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla Venezuela merkezli Tren de Aragua çetesi tarafından işletildiği iddia edilen bir tekneye saldırı düzenlemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, bu saldırıya ilişkin, "Lütfen bunu ABD'ye uyuşturucu sokmayı düşünen herkese bir uyarı olarak kabul etsin" açıklamasında bulunmuştu.

KARAYİPLER'DEKİ HAREKETLİLİK

ABD Başkanı Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela kıyılarına "USS Gravely", "USS Jason Dunham" ve "USS Sampson" savaş gemilerini göndermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas​​​​​​​ Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyonluk milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise ordunun Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

MEB duyurdu! Ortaokul ve liseliler için yeni dönem...Real Madrid'i yıkan sakatlık: Uzun süre forma giyemeyecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Papa 14. Leo İsrail'e seslendi: Öldürmeyeceksin! - DünyaPapa 14. Leo İsrail'e seslendi: Öldürmeyeceksin!Trump'ın eli İngiltere'yi karıştırdı! Fondöten krizi büyüyor - DünyaTrump'ın eli İngiltere'yi karıştırdı!Milyar dolarlık F-35 programına bir darbe daha! İki jet peş peşe acil iniş yaptı - DünyaMilyar dolarlık F-35 programına bir darbe daha!Hindistan'da "beyin yiyen amip" nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti - DünyaÜlke alarma geçti! "Beyin yiyen amip" vakaları arttıTEKNOFEST 2025 rekor katılımla dünya gündeminde! "Böylesi görülmedi..." - DünyaTeknofest rekor tazeledi!Trump'ın Londra uçuşunda korku dolu anlar! Uçağı çarpışma tehlikesi atlattı - DünyaLondra uçuşunda korku dolu anlar! Çarpışma tehlikesi atlattı
Sonraki Haber Yükleniyor...