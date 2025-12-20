“Harcamadaki” büyük yarış!

Süper Lig’de ikinci yarısı başlarken, “Analiz sitesi Transfermarkt, istatistiklerini değerlendirerek Spor Lig’de oynayan futbolcuların “değer lisesini” yaptı.

İşte, Süper Lig’in en değerli 10’u:

Victor Osimhen - Galatasaray (75 milyon avro)

Wilfried Singo - Galatasaray (28 milyon avro)

Orkun Kökçü - Beşiktaş (25 milyon avro)

Barış Alper Yılmaz - Galatasaray (24 milyon avro)

Leroy Sane - Galatasaray (23 milyon avro)

Edson Alvarez - Fenerbahçe (22 milyon avro)

Davinson Sanchez - G.Saray (18 milyon avro)

Jayden Oosterwolde - Fenerbahçe (16 milyon avro)

Marco Asensio - Fenerbahçe (15 milyon avro)

Archie Brown - Fenerbahçe (10 milyon avro)

İlk 10’da beş Galatasaraylı, dört Fenerbahçeli bir Beşiktaşlı var.

Toplam 168 milyon avro değeri olan ilk beşin ortalama değerleri 33,6, bir tane 25 milyon avro değerinde oyuncu var, toplam değerleri 63 milyon avro olan dört tanesinin ortalama değerleri de 15,75 milyon avro…

“En değerli kaleciler’ listesinde ilk sırayı üç isim paylaştı. Güncel piyasa değerleri 15 milyon avro olan Ederson (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray) ve Andre Onana (Trabzonspor) zirvede yer aldılar.

Bu tablo “neden” Galatasaray’ın “üç yıldır Süper Lig şampiyonu oluğunu” anlatıyor.

Elbette Okan Hoca’nın ve Dursun Başkan başta olmak üzere yöneticilerin de hakkını vermek gerek. Bu kadroya oyuncu seçimini o yaptı; transferleri de Dursun Başkan ve yönetim gerçekleştirdi.

Kurulan kadroyu çalıştıran ve şampiyon yapan da “seçtiği ve çalıştırdığı futbolcular” ile beraber Okan Hoca oldu.

Harcama yarışı sürüyor!

2024 yılını bitirmek üzereyiz. Süper Lig’in 17’nci hafta maçları oynanacak. Şampiyonluk yarışı Galatasaray + Fenerbahçe + Trabzonspor arasında ve 35-39 puan aralığında sürüyor.

Puan cetvelinin zirvesindeki tablo; Galatasaray 39, Fenerbahçe 36, Trabzonspor 35…

Sonra “Avrupa kupalarına katılma hakkı” mücadelesi var:

Göztepe 29 + Beşiktaş 26 + Samsunspor 25 + Gaziantep FK 23 + Başakşehir 20 + Kocaelispor 20 puandalar.

Düşme hattı içinde, Karagümrük 9, Eyüpspor 13, Kayserispor 14 ve Antalyaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği 15’er puanla bulunuyor.

Hemen üstlerinde 16 puanla Konyaspor, 18’er puanla Rizespor ve Alanyaspor var. Onların da “düşme hattına düşmemek için çok dikkatli olmaları gerek.

Zira “düşmeme mücadelesinde” her puan “altın” değerinde…

Bu tablo, “ocak ayı transfer sürecinde “piyasanın çok dalgalı olacağını” gösteriyor.

Defansların, orta sahaların ve hücum hatlarının takviyelerinde yarış başlayacak.

Kasalarında “para olanlar” eksiklerini tamamlayacaklar. “Olmayanlar” ne yapacak; yaşayıp göreceğiz!..

Şaka!..

Tribünlerden tepki gören, futbol yorumcularından TV ekranlarında ve spor sayfalarında tepki alan Halil Umut Meler, Sözcü’ye yaptığı açıklamada “Kuralları herkes kendine göre yorumluyor, herkes haklı! 22 yıllık hakemim. Sürekli eğitimler alıyoruz. Elit kategorideyim. Sonuçta insanız. Doktor hata yapıyor, hastasını kaybedebiliyor. Pilot hatası uçak düşürebiliyor. Hatasız insan olmuyor” demiş.

Meler kardeş, Nasreddin Hoca olsaydım; “Sen de haklısın” derdim!..