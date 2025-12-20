Sağlık Bakanlığı’nın erken teşhis programı kapsamında 2,7 milyon çocuk tarandı. Yüzde 2,5’inde risk tespit edilirken, her 5 çocuktan birinde otizm ya da müdahale edilebilir başka bir tanı konuldu.

ESMA ALTIN- Sağlık Bakanlığı Otizm, Zihinsel Özel Gereksinimler ve Nadir Hastalıklar Daire Başkanı Murat Gülşen, erken teşhis, otizm tarama ve takip programı dâhilinde aile hekimliklerinde çocuklara üçlü tarama yapıldığını söyledi.

TBMM Engellilerin Sorunlarını Araştırma Komisyonunda bilgi veren Gülşen, “Takip tarama programına bugüne kadar 2,7 milyon çocuğa ulaşıldı ve çocukların yüzde 2,5’inde risk tespit edildi.

Risk tespit edilen çocukların yüzde 6’sı otizm, yüzde 13’ü otizm dışı müdahale edilebilir (dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu gibi) ek teşhisler aldı.

Yönlendirdiğimiz her beş çocuğun birinde otizm veya müdahale edilebilen başka bir teşhis tespit edilip erken müdahalesi başlatıldı” dedi.



