ABD'den kartellere bir darbe daha: Venezuela çıkışlı tekne vuruldu

ABD’den kartellere bir darbe daha: Venezuela çıkışlı tekne vuruldu

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Karayipler açıklarında düzenlenen bir askeri operasyon sonucunda Venezuela’dan hareket eden ve uyuşturucu taşıdığı öne sürülen bir teknenin vurulduğunu duyurdu. Trump, saldırının emrini kendisinin verdiğini belirterek bunun söz konusu kartellere yönelik ikinci operasyon olduğunu ifade etti.

ABD ordusunun Karayiplerde uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonları devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun Venezuela'dan yola çıkan ve uyuşturucu taşıyan bir tekneyi daha vurduğunu açıkladı. 

Trump, saldırının emrini kendisinin verdiğini belirterek, söz konusu saldırının uyuşturucu kartellerine yönelik ikinci saldırı olduğunu aktardı.

Söz konusu teknenin Venezuela'dan yola çıktığını ve uyuşturucu kaçakçıları tarafından kullanıldığını ifade eden Trump, saldırının uluslararası sularda düzenlendiğini belirtti. Trump, "Bu son derece tehlikeli uyuşturucu kaçakçılığı kartelleri, ABD'nin ulusal güvenliği, dış politikası ve hayati çıkarları için tehdit teşkil etmekte" dedi.

"3 KARTEL ÜYESİ ÖLDÜRÜLDÜ"

Saldırıda 3 kartel üyesinin öldürüldüğünü ifade eden Trump, "Bu saldırıda hiçbir ABD askeri zarar görmedi. Uyarıyoruz, ABD’lileri öldürecek uyuşturucu maddeleri taşıyorsanız, sizi avlıyoruz. Bu kartellerin yasadışı faaliyetleri, on yıllardır ABD toplumları üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurmuş ve milyonlarca ABD vatandaşının ölümüne neden olmuştur. Artık böyle olmayacak" dedi.

