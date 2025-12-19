Kanal D'nin heyecan dolu yarışması Gelinim Mutfakta haftanın finaliyle izleyicisini ekrana kilitledi. 19 Aralık 2025 Cuma günü ekrana gelen bölümde, stüdyoda "özür şoku" yaşandı. Yarışmacı Tuğba, Süheyla Hanım'ın oğlunu görünce neye uğradığını şaşırdı. Peki, 19 Aralık Gelinim Mutfakta'da kim elendi, bilezikleri kim kazandı? İşte puan durumu...

Kanal D'nin popüler yarışması Gelinim Mutfakta, 19 Aralık 2025 Cuma günü yayınlanan haftalık finaliyle büyük bir heyecan yaşattı.

Stüdyoda, yarışmacı Tuğba, Süheyla Hanım'ın oğlunun aniden gelmesiyle şoke oldu. Öte yandan Manisa'nın Göbek Tatlısı'nın 45 dakikada hazırladığı günde "19 Aralık Gelinim Mutfakta'da kim elendi, bilezikleri kim kazandı?" sorusu gündeme geldi.

19 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA'DA NELER YAŞANDI?

Haftanın finalinde, Süheyla Hanım'ın oğlunun stüdyoya gelmesi heyecanlı anlar yaşanmasına neden oldu.

Tuğba'dan özür dilemek için stüdyoya gelen Süheyla Hanım'ın oğlu, annesinin kendisine haber vermeden Tuğba'yı araması nedeniyle özür diledi.

Öte yandan Miyase gelinin eşiyle yaşadığı sorunlar programa taşındı. Bu problemleri çözmek için hiçbir adım atmayan Sevilay Kayınvalide çok eleştirildi.

Miyase, Tuğba, Melisa ve Kader, 10 bileziği almak için mutfağa girdi. Şefin özel tarifi olan Manisa Göbek Tatlısı için yalnızca 45 dakika süre verildi. Ardından en iyi tabağı hazırlayan gelinler puanları topladı.

19 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Sunucu Aslı Hünel, Gelinim Mutfakta'da, 19 Aralık Cuma günü ekiplerinden en düşük puan alarak elenen gelin Melisa olduğunu açıkladı.

BUGÜN GELİNİM MUTFAKTA'DA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da bilezikleri kazanarak rakiplerine puan farkı atan gelin, 88 puanla Tuğba oldu.

19 ARALIK BUGÜN GELİNİM MUTFAKTA'DA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'da 19 Aralık 2025 tarihinde çeyrek altını yakasına takan gelin Tuğba oldu.

19 Aralık 2025 Cuma günü gelinlere şu puanlar verildi;

Kayınvalide - Sunucu Miyase Tuğba Melisa Kader Aslı Hanım 5 4 1 3 Menekşe Hanım 2 5 1 1 Aynur Hanım 1 2 5 4 Sevilay Hanım 5 3 1 1 Tülay Hanım 1 5 1 2 TOPLAM 14 19 9 (-2 puan aldı) 11

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN TOPLAM PUAN DURUMU

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN TOPLAM PUAN DURUMU

