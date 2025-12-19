Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'den Daniele Santarelli için resmi açıklama
Fenerbahçe Medicana, A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Imoco Volley Başantrenörü Daniele Santarelli'nin takımın başına getirileceği iddialarına nokta koydu. Sarı-lacivertli ekipte başantrenörlük görevini Marcello Abbondanza yapıyor.
Özetle
Kaydet
Spor 1 gün önce
Fenerbahçe Medicana, A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Imoco Conegliano koçu Daniele Santarelli'nin takımın başına geçeceği iddialarını yalanladı.
- A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Imoco Conegliano koçu Daniele Santarelli hakkında Fenerbahçe iddiaları gündeme geldi.
- Fenerbahçe Medicana, bu iddialar üzerine açıklama yayımladı. Kulüp, Santarelli ile ilgili çıkan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı ve İtalyan ekibi Imoco Conegliano'nun koçu Daniele Santarelli hakkında Fenerbahçe iddiaları gündeme geldi. Sarı-lacivertli kulüp, bu haberler üzerine bir açıklama yayımladı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SPOR
Daniele Santarelli açıkladı: Fenerbahçe'ye mi geliyor?
Fenerbahçe Medicana'dan yapılan açıklama şöyle:
"Son günlerde bazı mecralarda, A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Imoco Volley başantrenörü Daniele Santarelli hakkında kulübümüzle ilişkilendirilen iddialar yer almaktadır.
Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup;
Takımımız, Başantrenörümüz Marcello Abbondanza’nın önderliğinde hedefleri doğrultusunda kararlılıkla yoluna devam etmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Fenerbahçe'nin rakibi Eyüpspor: 5 eksik var
Bizi Takip Edin
YORUMLAR