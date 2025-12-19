Fenerbahçe Medicana, A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Imoco Volley Başantrenörü Daniele Santarelli'nin takımın başına getirileceği iddialarına nokta koydu. Sarı-lacivertli ekipte başantrenörlük görevini Marcello Abbondanza yapıyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve İtalyan ekibi Imoco Conegliano'nun koçu Daniele Santarelli hakkında Fenerbahçe iddiaları gündeme geldi. Sarı-lacivertli kulüp, bu haberler üzerine bir açıklama yayımladı.

Daniele Santarelli

Fenerbahçe Medicana'dan yapılan açıklama şöyle:

"Son günlerde bazı mecralarda, A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Imoco Volley başantrenörü Daniele Santarelli hakkında kulübümüzle ilişkilendirilen iddialar yer almaktadır.

Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup;

Takımımız, Başantrenörümüz Marcello Abbondanza’nın önderliğinde hedefleri doğrultusunda kararlılıkla yoluna devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

