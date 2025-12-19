A Milli Kadın Voleybol Takımı ve İtalyan ekibi Imoco Conegliano'nun başantrenörü Daniele Santarelli, Fenerbahçe'den teklif aldığı dair İtalyan basını tarafından ortaya atılan iddialara açıklık getirdi.

Fenerbahçe Medicana'dan teklif aldığı konuşulan Türkiye A Milli Kadın ve Imoco Conegliano Başantrenörü Daniele Santarelli, konuyla ilgili İtalyan basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KİMSE BENİ ARAMADI"

Il Gazzettino Treviso'ya konuşan 44 yaşındaki koç, "Tüm haberler asılsız. Kimse beni aramadı, teklif bile almadım. Imoco takımının koçuyum ve çok mutluyum. Tek düşündüğüm Conegliano ve Türkiye milli takımı, yani iki işim. Bunlar büyük yalanlar ve her zamanki gibi dedikodular çabuk yayılıyor. Böyle bir durumu gündeme getirmek, hiç gerek yokken ortamı gerginleştirmek anlamına gelir. Türkiye seyahatimi uzun zamandır planlamıştım. Kulüpler Dünya Kupası'nın sonucuna bakılmaksızın iki günümüz boş olduğu için milli takım oyuncularını izlemeye, Türk federasyonu ile görüşmeye, antrenörlerle tanışmaya ve antrenman yapacağımız spor salonlarını görmeye gittim. Bazı şeyler çevrimiçi olarak yapılabilir, ama burada durum çok farklı: Diğer antrenörlerle üç saat süren toplantılarda bir araya geldim ve çeşitli konuları masaya yatırdık" ifadelerini kullandı.

Daniele Santarelli

"PARAYI HİÇ DÜŞÜNMEDİM"

Imoco ile sözleşmesi olduğunu hatırlatan İtalyan başantrenör, "Evet, geçmişte teklifler aldım ama hiç tereddüt etmedim. Burada, Conegliano'da olağanüstü bir şey inşa ettik. Bunu benim eserim olarak görüyorum, bu kulübün büyümesi için elimden geleni yaptığımı hissediyorum. Parayı hiç düşünmedim, benim için en iyisi olanı düşündüm, Conegliano'da kalmak" dedi.

