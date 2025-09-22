Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Elon Musk, “Charlie için” deyip Trump’la yan yana fotoğrafını paylaştı

Elon Musk, “Charlie için” deyip Trump’la yan yana fotoğrafını paylaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Elon Musk, “Charlie için” deyip Trump’la yan yana fotoğrafını paylaştı
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Suikast sonucu öldürülen sağcı siyaset yorumcusu Charlie Kirk için düzenlenen törene ABD Başkanı Trump ve Elon Musk da katıldı. Son dönemde yaşadıkları anlaşmazlıkla konuşulan ikilinin yan yana poz vermesi olay oldu. Musk, görüşmeye ilişkin fotoğrafı sosyal medyada "Charlie için" mesajıyla paylaştı.

Arizona'nın Glendale şehrindeki State Farm Stadyumu, yaklaşık 200.000 kişinin katılımıyla gerçekleşen ABD’nin en tanınmış sağcı siyasi yorumcularından Charlie Kirk anma törenine ev sahipliği yaptı.

Anma törenine ABD Başkanı Donald Trump, Charlie Kirk’ün eşi Erica Kirk, Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Trump’ın oğlu Donald Trump Jr. gibi birçok tanınmış isim konuşmacı olarak katıldı.

Stadyuma gelişinde "ABD" sloganlarıyla karşılanan Trump, konuşmasının başında "Bugün Amerika, yas, matem ve şok içinde bir ulustur" ifadelerini kullandı.

Elon Musk, “Charlie için” deyip Trump’la yan yana poz verdi! - 1. Resim

"AMERİKA VE ÖZGÜRLÜK ŞEHİDİ"

Konuşmasında Charlie Kirk ile olan şahsi dostluğundan ve Kirk’ün seçim kampanyasına verdiği destekten bahseden Trump, "O korkunç gün, 10 Eylül 2025’te Amerikan özgürlüğünün en büyük savunucusu ölümsüzleşti. O artık bir Amerika ve özgürlük şehididir" şeklinde konuştu.

Trump, Kirk’ün ABD’nin sivillere verilen en yüksek derece madalya olan Başkanlık Özgürlük Madalyası ile taltif edileceğini açıkladı. Charlie Kirk’e sıkılan kurşunun Amerika’nın tamamını hedef aldığını da ifade eden Trump, suikastçının en ağır cezayı alması temennisinde bulundu.

Elon Musk, “Charlie için” deyip Trump’la yan yana poz verdi! - 2. Resim

TRUMP, ELON MUSK İLE BİR ARADA

Anma töreninde ayrıca ABD Başkanı Trump ile kamuoyu önünde anlaşmazlık yaşadıktan sonra Devlet Verimliliği Departmanı’ndan ayrılan ve Trump’a ağır eleştiriler yönelten Amerikalı milyarder Elon Musk, Trump ile yan yana oturarak sohbet ederken görüntülendi.
Musk, görüşmeye ilişkin fotoğrafı sosyal medyada "Charlie için" mesajıyla paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Saatler içinde peş peşe deprem! Sındırgı'nın ardından Ege de sallandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail'i şoke eden tarihi adım! Filistin'e 4 tanıma, 6 ülke de sırada - DünyaFilistin'e 4 tanıma, 6 ülke de sıradaBinlerce kişi Charlie Kirk'ü anma töreninde toplandı! Donald Trump konuşma yapacak - DünyaBinler Charlie Kirk'ü anma töreninde toplandıPortekiz, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı! - DünyaBir Avrupa ülkesi daha Filistin'i resmen tanıdı!'Süper Tayfun' geliyor! 3 ülkede alarm verildi, hızı 260 kilometreye kadar çıkıyor - Dünya'Süper Tayfun' geliyor! 3 ülkede alarm verildiABD'de silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı - DünyaABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!Tel Aviv çılgına döndü! Filistin Devleti kararları sonrası Netanyahu'dan Batı Şeria'yı ilhak tehdidi - DünyaNetanyahu'dan Batı Şeria'yı ilhak tehdidi!
Sonraki Haber Yükleniyor...