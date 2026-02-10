Ordu'nun Ünye ilçesinde sahile insansız hava aracı parçası vurdu. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, parça üzerinde incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Ordu'nun Ünye ilçesindeki Fevzi Çakmak Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzeri sahil kıyısında parçalanmış bir cisim gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Ordu'da sahile insansız hava aracı parçası vurdu! Gören telefona sarıldı

İHA PARÇASI ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kıyıya vuran cismin üzerinde yaptıkları incelemelerde insansız hava aracı (İHA) parçası olduğunu tespit etti.

Ordu'da sahile insansız hava aracı parçası vurdu! Gören telefona sarıldı



Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası