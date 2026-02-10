Anadolu Ajansı • Kilis
Milli Savunma Bakanı Güler Suriye sınırında!
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kilis'te Suriye sınırında görev yapan 11’inci Hudut Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Güler, komutanlıkta inceleme ve denetlemelerde bulundu.
BAKAN GÜLER SURİYE SINIRINDA
Bakanlığın sosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bir dizi program kapsamında Kilis'e gitti. Bakan Yaşar Güler ilk olarak Kilis'te konuşlu 11'inci Hudut Tugay Komutanlığı'na geçerek inceleme ve denetlemelerde bulundu."
Bakanlık paylaşımında, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.
İşte o fotoğraflar:
