"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bir dizi program kapsamında Kilis'e gitti. Bakan Yaşar Güler ilk olarak Kilis'te konuşlu 11'inci Hudut Tugay Komutanlığı'na geçerek inceleme ve denetlemelerde bulundu."