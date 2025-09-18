Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Charlie Kirk paylaşımları dikkat çekmişti! Komedyen Jimmy Kimmel'ın programı yayından kaldırıldı

Charlie Kirk paylaşımları dikkat çekmişti! Komedyen Jimmy Kimmel'ın programı yayından kaldırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Charlie Kirk paylaşımları dikkat çekmişti! Komedyen Jimmy Kimmel&#039;ın programı yayından kaldırıldı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'de komedyen Jimmy Kimmel'ın ABC kanalında yayımlanan talk şov programı, Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesinin ardından yaptığı paylaşımlar nedeniyle süresiz askıya alındı. Bir kanal sözcüsü, birçok medya kuruluşuna yaptığı açıklamada, "Jimmy Kimmel Live!" süresiz olarak yayından kaldırılacaktır” ifadesini doğruladı.

''Jimmy Kimmel Live'' programını sunan Kimmel, Kirk suikastı sonrası “MAGA (Make America Great Again) dünyasında birçok kişinin Charlie Kirk cinayetinden çıkar sağlamak için çok çalıştığı" yorumu dahil bir dizi açıklamada bulundu.

Charlie Kirk paylaşımları dikkat çekmişti! Komedyen Jimmy Kimmel'ın programı yayından kaldırıldı - 1. Resim

BELİRSİZ SÜREYLE DURDURULDU

Kimmel'in programlarında yaptığı açıklamaların ardından ABC kanalı, şovun belirsiz süreyle durdurulduğunu duyurdu, herhangi bir neden belirtmedi.

Sözleşmesi gelecek yıl mayısta sona erecek Kimmel da açıklama yapmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerika merkezli Truth Social hesabındaki paylaşımında “Amerika için harika haber.” değerlendirmesinde bulunarak, Kimmel’ın programının iptali dolayısıyla ABC kanalını tebrik ettiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Hisseleri bu yıl %167 yükseldi! Borsanın en değerlisi "ASELSAN" için yeni hedef fiyatSeyir halindeki mikser yola beton döktü! "Şaşkınlıkla izledik" diyerek isyan ettiler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dünya Meteoroloji Örgütü'nden su kaynaklarıyla ilgili korkutan rapor - DünyaSu kaynaklarıyla ilgili korkutan raporABD'de silahlı saldırı! 3 polis öldü, 2 polis ağır yaralı - DünyaABD'de silahlı saldırı! 3 polis öldü, 2 polis ağır yaralıTrump, kral sofrasında! Windsor Kalesi’nde İngiltere-ABD zirvesi - DünyaTrump, kral sofrasında! Windsor'da İngiltere-ABD zirvesiDürziler İsrail dışında kimsenin elini sıkmıyor! ABD'nin barış reçetesini de yırttılar - DünyaDürziler İsrail dışında kimsenin elini sıkmıyor!Filistin için bir araya geldiler: Dünyaca ünlü isimlerden ortak çağrı - DünyaDünyaca ünlü isimlerden ortak çağrıŞara'dan İsrail'le anlaşma için kritik mesaj! 'ABD Şam'a baskı yapıyor' iddialarına cevap - Dünya'ABD Şam'a baskı yapıyor' iddialarına cevap
Sonraki Haber Yükleniyor...