Trump, kral sofrasında! Windsor Kalesi’nde İngiltere-ABD zirvesi

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Kralı 3. Charles ile katıldığı devlet yemeğinde, ABD-İngiltere ilişkilerinin önemine vurgu yaparken, "Bu, hayatımın en büyük onurlarından biri. Size ve ülkenize büyük saygı duyuyorum." dedi.

ABD Başkanı Trump, İngiltere'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Kral 3. Charles tarafından onuruna düzenlenen devlet yemeğine katıldı.

Trump, yemekte yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki tarihi bağların gücüne vurgu yaparken, bugün de ABD-İngiltere ilişkilerinin hem küresel hem de ikili düzeyde önemli olduğunu belirtti.

ABD Başkanı, Kral Charles'tan övgüyle bahsederken, "Bu, hayatımın en büyük onurlarından biri. Size ve ülkenize büyük saygı duyuyorum." diye konuştu.

İngiltere'nin dünya mirasına "Magna Carta", "modern parlamento" ve "bilimsel yöntemler" konusunda önemli katkılar yaptığını belirten Trump, İngiltere'nin tarihinden örnekler vererek bu ülkenin "faşizme karşı savaştığını" dile getirdi.

Trump, iki ülke arasındaki derin tarihi ve kültürel bağların önemine işaret ettiği konuşmasında, "ABD ile Birleşik Krallık arasındaki akrabalık ve kimlik bağları paha biçilemez ve sonsuzdur. İki ülke arasındaki ilişkiler de inanılmaz derecede iyi durumdadır." ifadesini kullandı.

Konuşmasında Kral 3. Charles ile Kraliçeye bir kez daha teşekkür eden ABD Başkanı Trump, iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğinin çok daha güçlü olacağı mesajını verdi.

KRAL CHARLES'TAN BİRLİK MESAJI

İngiltere-ABD ilişkilerinin iki ülkeyi uzun yıllardır güvenli ve güçlü yaptığını kaydeden Kral Charles, "İnsanlarımız, önemsediğimiz değerler için birlikte savaştı ve öldü. Birlikte icat ettik, ticaret yaptık, inşa ettik. Ekonomilerimizi ve kültürümüzü sayısız şekilde besliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kral Charles, gelecek yılın ABD'nin İngiltere'den bağımsızlığını ilan ettiği Amerikan Bağımsızlık Bildirisi'nin 250'nci yılı olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bizden önce gelenler bu dostluğu görünce ne düşünürdü merak ediyorum. İsyancı komutan ve öncü başkan George Washington, bir daha İngiliz topraklarına ayak basmayacağına yemin etmişti. Benim 5 nesil önceki dedem Kral 3. George da devrimci liderlerden bahsederken sözünü esirgemedi. Bugün Washington ve Kral George'un muhtemelen hayal edemeyeceği şekilde ikili ilişkilerimizi kutluyoruz."

Trump'ın İskoçya'ya dayanan soyuyla övündüğünü belirten Kral Charles, "Sayın Başkan, Britanya'ya dayanan köklerinizden gururla söz ediyorsunuz. Son iki ayda Britanya topraklarına iki kere ayak bastınız. Anlıyorum ki Britanya toprakları golf sahası yapmak için gayet iyi." diye konuştu.

Kral Charles, ilk kez 1970'de ayak bastığı ABD'ye o tarihten bu yana 20 kere daha gittiğini belirterek, "Eğer 1970'lerde medya başarılı olsaydı (ABD Başkanı Richard Nixon) Nixon ailesine evlendirilmiş olabilirdim." dedi.

İki ülkenin ortak şehir isimleri, dil ve mirasa sahip olduğunun altını çizen Kral Charles, ABD ve İngiltere'de yaşayan Amerikalı ve İngilizlerin iki toplumu önemli ölçüde zenginleştirdiğini anlattı.

Kral Charles, ABD-İngiltere ittifakının bugün her alanda etkili olduğunu belirterek, iki ülke bilim insanları ve mühendislerinin yarının dünyasını inşa ettiğine vurgu yaptı.

Geçmişte birlikte savaşan iki ülkenin bugün de Ukrayna'ya destek vermekte omuz omuza hareket ettiğine dikkati çeken Kral Charles, Trump'ın şahsi fedakarlığıyla en zorlu çatışmalara çözüm bulduğunu söyledi.