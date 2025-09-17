Trump'ın eli İngiltere'yi karıştırdı! Fondöten krizi büyüyor

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere’ye ikinci kez gerçekleştirdiği tarihi devlet ziyareti için Windsor’a indi. Kral Charles’ın ev sahipliğinde düzenlenen görkemli karşılama töreni, Trump’ın sağlığına dair söylentilerin gölgesinde başladı.

CHARLES İÇİN HAZIRLIK

Başkan Trump, Windsor Kalesi’ndeki tören öncesinde kameralar karşısına çıktığında, sağ elinde fondöten izi olduğu görüldü. Daha önce morluklarıyla gündeme gelen Trump’ın, bu kez “makyajla kapatma” iddiaları ortaya atıldı. İngiliz basını, Kral Charles ve Kraliçe Camilla ile yapılacak tören için Trump’ın “özel hazırlık” yaptığını yazdı.

SÖYLENTİLERİN GÖLGESİNDE GÖRKEMLİ TÖREN

79 yaşındaki başkan ve First Lady Melania Trump, Galler Prensi William ve Prenses Kate tarafından karşılandı. Ardından altın işlemeli at arabalarıyla Windsor’un tarihi avlusuna giriş yaptı. İngiliz ordusundan 1.300 asker ve 120 atın katıldığı tören, İngiltere’de “benzeri görülmemiş” bir karşılama olarak tanımlandı.

MAKYAJ LEKESİ SOSYAL MEDYADA PATLADI

Ziyaret öncesi paylaşılan karelerde Trump’ın elindeki iz, sosyal medyada binlerce yoruma yol açtı. Kimileri “makyajla morlukları kapattı” derken, kimileri de başkanın sağlık durumuna dair yeni teoriler üretti.

PROTESTOLAR YOLDA

Stop Trump Koalisyonu, Londra merkezinde ve Windsor çevresinde geniş katılımlı gösteriler düzenlemeye hazırlanıyor. İngiliz polisi, “yüksek tehdit seviyesi” uyarısı yaparak 24 saat sürecek güvenlik operasyonu başlattı.