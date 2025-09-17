Tüm dünyanın gözü İngiltere’de: Trump, Londra’ya milyarlarca dolarla gitti!

ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump, İngiltere’ye gerçekleştirdikleri ikinci devlet ziyaretinin ilk gününde görkemli bir törenle karşılandı. Windsor Kalesi’nde düzenlenen karşılamada Kraliyet Ailesi tüm ihtişamıyla hazır bulundu.

GALLER PRENSİ VE PRENSESİNDEN İLK KARŞILAMA

Başkan Trump ve eşi, helikopterle indikten sonra Windsor Kalesi’nin Walled Garden bölümünde Galler Prensi William ve Prenses Catherine tarafından karşılandı. Kraliyet çifti, Amerikan heyetini resmi işlemler sonrası Kral Charles ve Kraliçe Camilla ile buluşacakları Victoria House’a yönlendirdi.

ABD'Lİ TEKNOLOJİ DEVLERİ İNGİLTERE'DE Windsor’da görkemli törenler düzenlenirken, ziyaretin asıl gündemini milyarlarca dolarlık teknoloji yatırımları oluşturdu. TEKNOLOJİ REFAHI ANLAŞMASI' İMZALANDI Trump’ın ziyareti kapsamında ABD ile İngiltere arasında “Teknoloji Refahı Anlaşması” duyuruldu. Anlaşma; yapay zekâ, kuantum bilişim ve sivil nükleer enerji alanlarında ortaklık öngörüyor. İlgili Haber Google, Trump'ın ziyareti öncesi İngiltere'ye para akıttı! 7 milyar dolarlık yatırım geldi İngiltere Başbakanı Keir Starmer, bu işbirliğinin “iki ülkenin büyümesine ve güvenliğine katkı sağlayacağını” belirterek, ülkesini yatırım için cazip hale getirmeyi hedeflediğini vurguladı. MİCROSOFT'TAN 30 MİLYAR DOLARLIK SÜPER BİLGİSAYAR ABD’li teknoloji devleri Londra’ya rekor seviyede yatırım açıklarken dikkat çekici projeler gündeme geldi: Microsoft, 30 milyar dolarlık yatırım ile Loughton’da İngiltere’nin en büyük yapay zekâ süper bilgisayarını kuracak ve bulut altyapısını genişletecek. Nvidia, ülke genelinde 120 bin GPU konuşlandıracak ve OpenAI’nin Stargate projesinin bir ayağını İngiltere’ye taşıyacak. Google, 5 milyar sterlinlik (6.8 milyar dolar) yatırım kapsamında Waltham Cross’ta yeni bir veri merkezi açacak ve DeepMind araştırmalarına destek sağlayacak. CoreWeave, İskoç DataVita ile ortak enerji verimli veri merkezleri için 1,5 milyar sterlin ek fon aktaracak. Oracle, Salesforce, Amazon Web Services ve BlackRock gibi şirketler de yüz milyonlarca sterlinden milyarlarca sterline uzanan yatırımlar duyurdu. Nvidia Başkan Yardımcısı David Hogan, “Bu yatırımlar İngiltere’yi yapay zekâ üreten bir merkez haline getirecek” dedi. GÖRKEMLİ ZİYARET PROGRAMI Trump’ın devlet ziyareti üç gün sürecek. Windsor Kalesi’nde Kral Charles ve Kraliçe Camilla tarafından karşılanan Başkan ve First Lady Melania Trump, resmi törenin ardından Kraliçe II. Elizabeth’in mezarına çelenk bırakacak. Ziyaretin ikinci gününde İngiltere ve ABD F-35 uçaklarının ve Red Arrows’un katılacağı hava gösterisi yapılacak. Akşamında ise Windsor’da devlet yemeği düzenlenecek. Perşembe günü Trump, Başbakan Keir Starmer ile Buckinghamshire’daki Chequers konutunda görüşecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek. KRAL III. CHARLES VE KRALİÇE CAMİLLA İLE BULUŞMA

Trump çifti, kısa süre sonra Windsor malikanesinde Kral III. Charles ve Kraliçe Camilla tarafından karşılandı. Karşılama, Household Cavalry bandosunun tarihi üniformaları içinde çaldığı müzik eşliğinde gerçekleşti.

ATLI ARABA TÖRENİ BAŞLADI

Kral Charles ve Trump, Kraliçe II. Elizabeth’in Parlamento açılışlarında kullandığı ünlü İrlanda Devlet Arabası ile Windsor malikanesi içinde tören geçidine çıktı. Kraliçe Camilla ve Melania Trump ise İskoç Devlet Arabası’nda yer aldı.

İngiltere Savunma Bakanlığı, törene yaklaşık 1.300 asker ve 120 atın katıldığını, bunun "benzeri görülmemiş" bir organizasyon olduğunu açıkladı. Geçit töreninde İngiliz Ordusu, Kraliyet Donanması, Kraliyet Deniz Piyadeleri ve Kraliyet Hava Kuvvetleri personeli görev yaptı.

Trump ve Kral, Prens Harry'nin eski evini geçti

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Trump’ın ziyareti sırasında Windsor ve Londra’da Stop the Trump Coalition tarafından protestolar düzenlenmesi bekleniyor. Bu nedenle bölgeye geniş güvenlik önlemleri alındı.

ZİYARETE GÖLGE DÜŞÜREN SKANDAL

Tarihi ziyaretin hazırlıkları, İngiltere’nin ABD Büyükelçisi Peter Mandelson’ın hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile bağlantıları nedeniyle görevden alınmasının getirdiği tartışmalarla gölgede kaldı.