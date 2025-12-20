Taksiciler ile TAG arasında TAG hizmetine karşı açılan davanın 6’ncı duruşması, İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, bilirkişi raporunun eksik olması nedeniyle ek rapor alınmasına karar vererek duruşmayı 24 Haziran 2026’ya erteledi. Duruşma sonrası açıklama yapan TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem, davayı kazanacaklarından emin olduklarını belirtti. Duruşma nedeniyle Çağlayan Adliyesi önünde toplanan grupların ardından, bazı taksicilerin E-5 kara yolunu kapatması üzerine polis müdahalesiyle trafik yeniden sağlandı.

Taksiciler ve TAG arasında devam eden, TAG hizmetine karşı açılan davanın 6'ncı duruşması, önceki gün İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'nde görüldü.

İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası, Birleşik Taksi Şoförleri Derneği, İstanbul Havalimanı Turizm Taksiciler Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi, Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi, İstanbul Taksi Sahipleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası, Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Odası ve Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı tarafından açılan davanın duruşması, İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde gerçekleşti.

DAVA ERTELENDİ

Mahkeme, uyuşmazlığın çözülebilmesi için gerekli ve zorunlu olan bilirkişi raporunun eksik olduğu, bu hali ile karar verilmesinin mümkün olmadığı dolayısıyla ek rapor alınması gerektiğini belirterek, duruşmayı 24 Haziran 2026 tarihine erteledi.

TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem

"KAZANACAĞIMIZDAN EMİNİZ"

Duruşma sonrası açıklama yapan TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem, taksi lobisinin temel amacının halka hizmetin, yeniliğin ve gelişimin önünü kesmek olduğunu söyledi. Öktem, "Karşı taraf kendi oda seçimleri olduğu için mahkeme üzerinde baskı kurmaya çalıştı. Vekilleri yerinden kalkıp el kol hareketleri yaparak hakime hanıma tepki gösterdi. Bunu yapmalarının nedeni vatandaşı düşünmek değil. Tek dertleri bir sonraki oda seçimlerini kazanmak. Bizim adalete güvenimiz yüzde 100. Davamızdan yüzde 100 eminiz. Mahkememiz 24 Haziran 2026 tarihine ertelendi. O tarihte adliye önünde buluşacağız." dedi.

YOL KAPATAN TAKSİCİLERE POLİS MÜDAHALESİ

2023 yılında başlayan davanın 6'ncı duruşması nedeniyle taraflar Çağlayan Adliyesi önünde toplandı. Duruşma sonrası grupların dağıldığı görülürken bir grup taksicinin E-5 kara yolunu kapattığı ve TAG sürücülerine saldırdığı görüldü. Polis ekiplerinin müdahalesi sonrası yol açılarak trafik akışı sağlandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası