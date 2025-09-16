Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Google, Trump'ın ziyareti öncesi İngiltere'ye para akıttı! 7 milyar dolarlık yatırım geldi

Dünyanın 5 büyük şirketinden biri olarak kabul edilen Google'ın sahibi Alphabet, İngiltere'ye 7 milyar dolar tutarında yeni yatırım yapacağını duyurdu. Bu yatırım, Trump'ın ülkeye gerçekleştireceği ziyaretten hemen önce gerçekleşti.

Dünyanın dördüncü büyük şirketi olarak kabul edilen Google'ın sahibi Alphabet, ABD Başkanı Trump’ın İngiltere’ye yapacağı devlet ziyareti öncesinde ülkeye 5 milyar sterlin (6,80 milyar dolar) tutarında yeni yatırım yapacağını duyurdu.

Bu para, önümüzdeki iki yıl boyunca altyapı ve bilimsel araştırmalar için kullanılacak.

Google, Trump'ın ziyareti öncesi İngiltere'ye para akıttı! 7 milyar dolarlık yatırım geldi - 1. Resim

Google'ın Başkanı ve Baş Yatırım Sorumlusu Ruth Porat, BBC News'e verdiği özel röportajda, "ileri bilim alanındaki öncü çalışmaları" için "İngiltere'de büyük fırsatlar" olduğunu söyledi.

Şirket,  Maliye Bakanı Rachel Reeves ile Hertfordshire'daki Waltham Cross'ta 1 milyar dolarlık (735 milyon sterlin) devasa bir veri merkezini resmi olarak açacak.

Bu yatırım, bu tesisi genişletecek ve aynı zamanda, ileri bilimsel araştırmalarda devrim oluşturmak için yapay zeka kullanan, İngiliz Nobel Ödülü sahibi Sir Demis Hassabis tarafından yönetilen Londra merkezli DeepMind'a da finansman sağlayacak.

Google, Trump'ın ziyareti öncesi İngiltere'ye para akıttı! 7 milyar dolarlık yatırım geldi - 2. Resim

ABD'Lİ 'DEV' ŞİRKETLER İNGİLTERE'YE PARA AKITACAK

Porat, "Şu anda ABD ve İngiltere arasında özel bir teknoloji ilişkisi var... Birlikte çalışarak azaltmamız gereken aşağı yönlü riskler var, ancak ekonomik büyüme, sosyal hizmetler ve bilimin ilerlemesi konusunda da muazzam fırsatlar var" dedi.

Hükümetin AI Fırsatları Eylem Planı'nın yatırımı desteklediğini belirten Porat, "bunu gerçekleştirmek için hala yapılması gerekenler var" dedi ve AI patlamasının avantajlarından yararlanmanın "Kesin bir sonuç olmadığını" söyledi.

ABD yönetimi, bu yılki görüşmelerde İngiltere'ye Google dahil şirketlere uyguladığı Dijital Hizmetler Vergisi'ni hafifletmesi için baskı yapmıştı, ancak bu konunun bu haftaki açıklamalarda yer alması beklenmiyor.

Önümüzdeki 24 saat içinde ABD'li dev şirketlerin İngiltere'ye milyarlarca dolarlık yeni yatırımlar yapması bekleniyor.

Analistler, faiz oranlarındaki değişiklik beklentileri ve ABD'den gelen yatırım akışının da etkisiyle sterlinin değer kazandığını belirtiyor.

3 TRİLYON BANDINI AŞAN DÖRDÜNCÜ ŞİRKET

Dün, Google'ın sahibi Alphabet, diğer teknoloji devleri Nvidia, Microsoft ve Meta'nın ardından toplam borsa değeri açısından 3 trilyon doları aşan dördüncü şirket oldu.

ABD mahkemelerinin şirketin bölünmesini emretmeme kararı almasının ardından Google'ın hisse fiyatı geçen ay yükseldi.

