Trump'a rağmen geri adım atmadılar! AB’den Google’a 2,95 milyon euroluk tarihi ceza

Avrupa Birliği (AB), reklam teknolojisi (adtech) alanındaki piyasa hâkimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle ABD merkezli teknoloji devi Google’a 2,95 milyar euro (yaklaşık 3,47 milyar dolar) tutarında rekor bir antitröst cezası verdi.

TRUMP’TAN GELEN UYARIYA RAĞMEN KARAR ÇIKTI

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Brüksel’e çağrıda bulunarak Avrupalı yetkililerden ABD’li teknoloji devlerine karşı tarafsız olmalarını istemişti. Ancak AB, bu uyarılara rağmen geri adım atmadı ve Google’a yönelik yaptırımı uygulamaya koydu.

GOOGLE KARARA İTİRAZ EDECEK

Google, verilen cezaya sert tepki gösterdi. Şirketin Küresel Düzenleyici İşler Başkanı Lee-Anne Mulholland, kararı “haksız” olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu karar, binlerce Avrupalı işletmenin dijital reklam gelirlerini tehlikeye atarak onlara zarar verecek zorunlu değişiklikler getiriyor.”

Daha önce de birçok kez Avrupa Birliği tarafından rekabet ihlalleri nedeniyle milyarlarca euro cezaya çarptırılan Google, bu kararı temyize götüreceğini açıkladı.