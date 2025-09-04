Google ne zaman kuruldu, kurucusu kim? Larry Page ve Sergey Brin araştırılıyor

İnternet dünyasının en gelişmiş arama motorlarından biri olan Google kullanıcıları bu sabah yarım saat - 40 dakika kadar erişim sorunu yaşadı. Gün içerisinde sürekli elimizin altında olan bu Google'ın çökmesi çoğu insan tarafından merak konusu oldu. Öte yandan kullanıcılar Google'ın ne zaman ve kim tarafından kurulduğunu araştırmaya başladı. İşte o haberin detayları...

GOOGLE NE DEMEK?

Google isminin anlamı merak edildi. Google adının kökeni, 1920'lerde Amerikalı matematikçi Edward Kasner'in yeğeni Milton Sirotta'dan çıkan "googol" terimine uzanıyor. Bu terim, 1'in ardından 100 sıfırın gelmesiyle oluşan sayıyı ifade ediyor. 2006 yılında "Google" kelimesi resmi olarak Oxford İngilizce Sözlüğü'ne fiil olarak eklendi. Şirketin kendi açıklamasına göre, Google ismi matematiksel büyüklük ve bilgiye ulaşma vizyonunu temsil ediyor.

GOOGLE NE ZAMAN KURULDU?

Google, 4 Eylül 1998'de Kaliforniya'da özel bir şirket olarak kuruldu. Google'ın kuruluş amacı dünyadaki bilgileri evrensel olarak erişilebilir hale getirmek.

GOOGLE TÜRKİYE'DE NE ZAMAN AÇILDI?

2004 yılında halka arz edilen kuruluş, kısa sürede büyük bir kitleye ulaştı. Google 22 yıldır dünyanın en çok kullanılan arama motorudur. Türkiye'de ise 2006 yılında erişime sunuldu.

GOOGLE KİM TARAFINDAN KURULDU?

Google, Stanford'da okuyan Larry Page ve Sergey Brin adlı iki öğrenci tarafından kuruldu. Google ilk zamanlar World Wide Web’deki siteleri önem sırasına göre listelemek üzerine kurulmuştu. O zamanki adı ise Backrub’dı. İnternet sitelerinden bilgi toplamasıyla ve sıralama oluşturmasıyla Backrub, Silikon Vadisi’ndekilerin dikkatini çekti.

1998 yılında Sun Microsystems’in kurucu ortaklarından Andy Bechtolsheim, “Google Inc.” adına 100 bin dolarlık bir çek yazdı ve Google resmi olarak kurulmuş oldu.

LARRY PAGE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Lawrence Edward Page ya da bilinen adıyla Larry Page, 26 Mart 1973 yılında ABD’nin Michigan eyaletinde doğdu. Babası Michigan Devlet Üniversitesinde bilgisayar bilimleri profesörüdür. Larry, çocukluğundan itibaren bilgisayarla ilgilendi. Lisans eğitimini Michigan Üniversitesinde bilgisayar bilimleri üzerine aldı. Daha sonra lisansüstü eğitimi için Stanford’a kabul edildi. 2015 yılına kadar Google CEO’luğunu yürüttükten sonra Google’ın üst kuruluşu olarak Alphabet kuruldu. 2019’a kadar Alphabet’in CEO’luğunu yapan Page, Aralık 2019’da görevinden ayrıldı. Kendisi şu anda Google’ın üst kuruluşu olan Alphabet’in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta.

SERGEY BRİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Sergey Brin, 21 Ağustos 1973’re Rusya’nın Moskova şehrinde doğdu. Ailesiyle birlikte 1979 yılında ABD’ye taşındı. Bilgisayar bilimleri üzerine lisans eğitimini Maryland Üniversitesinde tamamladıktan sonra yüksek lisans için Stanford Üniversitesine girdi. Önce Google’ın, sonra da Alphabet’in başkanlığı yaptı. Aralık 2019’da başkanlık görevinden ayrıldı ancak hala Google’ın hissedarları arasında yer almakta ve yönetim kurulu üyeliğini sürdürmekte.