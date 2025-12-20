ABD Savunma Bakanı, Suriye’de 13 Aralık’ta DEAŞ’lı bir saldırganın düzenlediği ve 2 ABD askeri ile 1 vatandaşın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya misilleme olarak bölgede “Şahin Gözü Operasyonu”nun başlatıldığını açıkladı. Hegseth, operasyonun bir savaş ilanı değil, saldırının sorumlularına yönelik kararlı bir karşılık olduğunu vurguladı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından operasyona ilişkin paylaşımda bulundu.

BU BİR BİR "İNTİKAM İLANI"

Suriye'nin Palmira kentinde 13 Aralık'ta bir DEAŞ mensubunun ABD askerlerine yönelik saldırısına cevap olarak Washington yönetiminin Suriye'de "Şahin Gözü Operasyonu" başlattığını bildiren Hegseth, bunun bir savaş başlangıcı değil bir "intikam ilanı" olduğunu ifade etti.

Hegseth, "Vahşi saldırının hemen ardından söylediğimiz gibi, dünyanın herhangi bir yerinde ABD'lileri hedef alırsanız, kısa ve endişe dolu hayatınızın geri kalanını ABD'nin sizi avlayacağını, bulacağını ve acımasızca öldüreceğini bilerek geçireceksiniz." ifadelerini kullandı.

