Aynı teşhisi alan iki insanın hastalık sürecinin birbirinden farklı olduğunu ve kıyaslama yapılmaması gerektiğini söyleyen nöroloji uzmanı Doç. Dr. Hasan Armağan Uysal, “Demans tek tip bir süreç değildir. Aynı anda aynı teşhisi alan iki insanın yaşadığı yolculuk, tıpkı parmak izi gibi birbirinden farklıdır. Hastalığın başlangıcından ilerleme hızına kadar pek çok faktör kişiye özgüdür” dedi.

Doç. Dr. Uysal, “Bazı hastalarda unutkanlık ön plandayken, bazılarında kelime bulma güçlüğüyle başlayan dil problemleri görülebilir. Erken dönemde öfke, içe kapanma veya şüphecilik gibi davranış değişiklikleri de ortaya çıkabilir. Bunun temel sebebi hastalığın beynin hangi bölgelerini ve hangi sırayla etkilediğidir” diye konuştu. Hastalığın seyrinde genetik yapı, eğitim düzeyi, stres, hipertansiyon ve diyabet gibi faktörlerin rol oynadığını belirten Uysal, bu durumu “bilişsel rezerv” kavramıyla açıkladı. Uysal, bazı beyinlerin oluşan hasarı daha uzun süre telafi edebildiğini, bu sebeple aynı teşhisin her hastada aynı klinik tabloya yol açmadığını ifade etti.



