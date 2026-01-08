İngiltere’nin Norwich bölgesinde yaşayan Andre Yarham’ın annesi Sam Fairbairn, oğlunun ruh halinde ve davranışlarında belirgin değişiklikler fark edince onu doktora götürdü. Yapılan ilk tetkiklerde Andre’ye otizm teşhisi konuldu. Ancak 24 yaşına birkaç gün kala durumunun giderek kötüleşmesi, aileyi yeniden harekete geçirdi. Yapılan MR incelemesi sonucunda, Andre’ye frontotemporal demans teşhisi kondu. Doktorlar, beyninin 70 yaşındaki bir bireyinkine benzediğini belirtti. Hastalık ilerledikçe konuşma yetisini kaybeden genç, 27 Aralık’ta hayatını kaybetti.

İngiltere’nin Norwich bölgesinde yaşayan Andre Yarham’ın ruh halinde belirgin değişiklikler fark eden annesi, oğlunu doktora götürmeye ikna etti. Yapılan ilk tetkiklerde Andre’ye otizm teşhisi konuldu. Andre’nin içine kapanması, konuşmasının azalması ve hayata olan ilgisini kaybetmesi üzerine annesi bu kez başka bir doktora başvurdu. Yapılan MR incelemesi sonucunda, Andre’ye nadir görülen frontotemporal demans teşhisi kondu. Doktorlar, gencin beyninin 70 yaşındaki bir bireyinkine benzediğini belirtti.

Bu yaşta olur mu demeyin! 24 yaşında demans teşhisi konuldu

KONUŞMA YETİSİNİ KAYBETTİ

Hastalığın hızla ilerlemesiyle Andre konuşma yetisini kaybetti. Annesi Sam Fairbairn, oğluna tam zamanlı bakabilmek için işinden ayrılmak zorunda kaldı. Daha sonra Andre, günün belirli saatlerinde bakım hizmeti almak üzere bir bakım evine gitmeye başladı.

Geçtiğimiz ay durumu daha da kötüleşen Andre Yarham, 27 Aralık’ta Norwich’teki Priscilla Bacon Lodge bakım evinde hayatını kaybetti.

Anne Fairbairn, oğlunun beyninin bilimsel araştırmalara katkı sağlaması amacıyla Cambridge’de bulunan Addenbrooke Hastanesi’ne bağışlandığını açıkladı. Fairbairn, “Eğer bu bağış gelecekte bir aileye bile fayda sağlarsa, bu bizim için dünyalara bedel,” dedi.

Andre’nin bakım gördüğü The Maltings’ten yapılan açıklamada ise müdür yardımcısı Toby Sutherland, gencin demansla verdiği mücadeleyi büyük bir cesaretle sürdürdüğünü belirterek, “Andre son derece enerjikti; zekâsı, mizahı ve karakteri bulaşıcıydı. Onunla bu yolculuğun bir parçası olmaktan büyük gurur duyduk,” ifadelerini kullandı.

FRONTOTEMPORAL DEMANS NEDİR?

Frontotemporal demans, beynin ön (frontal) ve yan (temporal) bölgelerini etkileyen, genellikle genç yaşlarda ortaya çıkan ilerleyici bir demans türüdür. Davranış ve kişilik değişiklikleri ile konuşma ve dil bozukluklarıyla kendini gösterir; hafıza kaybı ise çoğu zaman hastalığın daha ileri evrelerinde görülür.

